A világ leggyorsabb víz alatti vasútja

A japán vasúti rendszer ismét globális figyelmet vonz az egyik legimpozánsabb szakaszával: a Tsugaru-szoroson átkelő Shinkansen vonal víz alatti szakaszával.

Bár ez a szerkezet több évtizeddel ezelőtt épült, technikai terjedelme és pontossága még mindig az egyik legnagyobb eredménynek számít a vasútépítésben.

Ez a földalatti alagút a Seikan-alagút része, amely egy víz alatti átjáró, amely összeköti Honshu és Hokkaido szigetét. 1988-as megnyitása óta ez a szerkezet kivételes hosszúságával és összetettségével tűnik ki, mivel a munkálatokat olyan mélységben végzik, amelyet a világ legtöbb közlekedési projektje nem tud elérni.

Ez a szakasz, amely több mint 30 éve van használatban, jól mutatja, hogy Japánnak hogyan sikerült összekötnie a tengeren át elválasztott két területet egy extrém körülményekhez tervezett, stabil és biztonságos infrastruktúrával.

A Seikan-alagút főbb látnivalói

Teljes hossza: 53,85 kilométer.

Egy 23,3 kilométer hosszú tengeralatti alagútból áll, amely az egyik leghosszabb a világon.

A tengerfenék alatt 140 méterrel helyezkedik el.

Aomori (Honshu) és Hokkaido között teremt összeköttetést.

Építése 1971-ben kezdődött és 1988-ban fejeződött be.

Hogyan működik a Shinkansen tengeralatti szakasza

A Seikan-alagút nagy sebességű és tehervonatok számára lett tervezve. Szerkezete háromvágányos rendszert tartalmaz, amelyet a Hokkaido Shinkansen nagysebességű vonatok számára terveztek. Bár a sebességet a tengeralatti szakaszon szabályozzák, a vonatforgalom a japán vasúti hálózatra jellemző hatékonyságot tartja fenn.

Az alagútban speciális víz alatti állomások is vannak: a Tappi Kaitei és a Yoshio Kaitei, amelyek vészhelyzeti állomásokként épültek, és szellőző-, riasztó- és tűzoltó rendszerekkel vannak felszerelve. Ezek az állomások az elsők a világon, amelyek teljes egészében a tengerszint alatt találhatók.

A munka fordulópontot jelentett a japán mérnöki munkában.

Az alagutat szeizmikusan aktív területeken építették, ami komplex technológiák alkalmazását tette szükségessé. A projekt megvalósításához közel 2900 tonna robbanóanyagot és több mint 168 000 tonna acélt használtak fel. Az alagút belsejében a hőmérsékletet 20 °C-on, a páratartalmat pedig 90% körül tartják.

Ma körülbelül 50 vonat, köztük teher- és személyvonatok közlekednek naponta a Seikan vonalon. 2016 óta Shinkansen vonatok is közlekednek a vonalon, ami tovább erősíti annak jelentőségét a nemzeti vasúti rendszerben.

A Seikan alagút továbbra is az egyik leginkább tanulmányozott mérnöki projekt a világon, és példaként szolgál a mérnöki tudás szigetvidéki régiókban való alkalmazására. Mélysége, hossza és tartóssága együttesen globális műszaki szabványt alkotnak.