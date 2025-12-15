Hogyan kezdte el Amerika légtérvédelmi rendszere 70 éve nyomon követni a Mikulást

Még ha a rénszarvasainak fele is hiányzik, a Mikulás egyértelműen olyan kockázatot jelent, amelyet a légvédelemnek nyomon kell követnie, ezért jó, hogy a NORAD foglalkozik az üggyel.

Az életkorától és a kontinensétől függően talán tudja, hogy a NORAD minden évben nyomon követi a Mikulást, és az Egyesült Államok és Kanada gyermekeit folyamatosan tájékoztatja a mozgásáról. A történet, amelynek kezdetei valóban úgy hangzanak, mintha egy karácsonyi filmcselekménye lenne, önmagában is híres, de kevésbé ismert.

Először is, mi az a NORAD Santa Tracker?

A hidegháború kezdetén az amerikai kormány egy átfogó megfigyelő rendszert épített ki, hogy figyelje a szovjet rakétákat, amelyek esetleg megközelíthetik őket. Akkoriban, amikor a jószomszédi viszony, és nem a fenyegetések jellemezték a kapcsolatot a világ leghosszabb határa mentén, Kanada is benne volt. Különböző elődök végül a North American Aerospace Defense Command (Észak-Amerikai Légtérvédelmi Parancsnokság) lett. Valószínűleg azért, mert a NAADC nehezen ejthető volt, NORAD néven vált ismertté.

Szerencsére azonban a világ elkerülte a nukleáris háborút. Bár rengeteg dolga volt, nemcsak ellenséges mozgásokat figyelve, hanem olyan természeti jelenségeket is, amelyek elrejthetik egy támadást, a NORAD-nak láthatóan van egy kis szabad ideje. Felismerte a reklámértékét annak, hogy minden évben egy hónapig figyelmezteti a gyerekeket, hogy a Mikulás úton van.

Ma ezt az információt a Santa Tracker weboldal biztosítja, amely megfelelő dalt játszik le, és linkeket tartalmaz háttérinformációkról a Mikulásról és a NORAD-ról, de karácsony estéjén, 1997 óta minden évben, akcióba lép. 25 órán keresztül a weboldal frissül a Mikulás szánjának pontos helyével és azzal az információval, hogy hány ajándék van még a szánon.

A világháló előtti sötét időkben a médiaközlemények jelentették be a nyomon követést, így a gyerekek attól függtek, hogy a helyi tévéállomások vagy újságok minden évben részt vesznek-e a játékban, gyakran az időjárás-jelentések részeként. Azok, akik tudtak az eseményről, felhívhattak egy telefonszámot, hogy megtudják, megjelent-e a Mikulás a NORAD radarján, és megnyugodhattak a helyszínről.

A NORAD beszámolója arról, hogyan követik nyomon a Mikulást, tekintve, hogy ahhoz, hogy ennyi háztartásba eljusson, gyorsabban kell haladnia, mint bármely rakétának, változó lehet, és általában hiányoznak belőle a részletek. Feltehetően egyes információk bizalmasak maradnak, nehogy a Szent Miklósnál kevésbé barátságos erők felfedezzék a megfigyelőhálózat réseit.

Hogyan történt

1955 novemberében egy áruház hirdetéseket tett közzé egy telefonszámmal, amelyet fel lehetett hívni, hogy beszéljenek a Mikulással, feltehetően abban a reményben, hogy ezzel ösztönzik a gyerekeket a játékok vásárlására. Amikor azonban a számot kinyomtatták egy colorado springs-i újságban, valaki elszúrta, és a Continental Air Defense Command (CONAD) számát hívták fel.

Amikor a CONAD telefonja csengett, a harci műveletek igazgatója, Harry Shoup ezredes állítása szerint ő vette fel a telefont, ahelyett, hogy egy beosztottjára bízta volna, és meglepődött, amikor egy kislány hangja kérdezte tőle, hogy ő a Mikulás.

Shoup különböző, néha egymásnak ellentmondó beszámolókat adott a további eseményekről, amelyek közül néhány lehetetlen. Egyes verziókban a hirdetés rosszul lett kinyomtatva, és az általa fogadott hívás volt az első a sok közül. Más verziókban a hívó fél rosszul írta be a helyesen meghirdetett számot. Mivel az összes érintett személy már régóta halott, kivéve talán a hívót, aki soha nem azonosította magát, soha nem fogjuk megtudni, melyik verzió az igaz. Azonban van elég átfedés ahhoz, hogy tovább folytassuk.

Ez a hirdetés állítólag a Colorado Springs Gazette-ben jelent meg, de vajon a szám a CONAD-é volt, vagy csak egy számjeggyel eltért attól?

Shoup elmondta, hogy eleinte azt hitte, a hívás egy tréfa, de aztán rájött, hogy a kislány komolyan gondolja. Meglepődve megkérdezte, beszélhet-e az anyjával, és így tudta meg a hirdetésről. Colorado Springs akkoriban nem volt nagyváros, így még ha a hirdetésben szerepelt is a CONAD száma, valószínűleg nem sokan hívták fel. Akárhogy is, Shoup arra biztatta csapatát, hogy találjanak ki egy „aktuális helyszínt” a Mikulásnak, amit a későbbi hívóknak megadhatnak, ahelyett, hogy úgy tennének, mintha ő maga lenne.

A bázison volt egy tábla az azonosítatlan repülőgépek nyomon követésére, és egy alkalmazott rajzolt rá egy rénszarvasok által húzott szán képet. Shoup összerakta az eseményeket, és lehetőséget látott benne, ezért Barney Oldfield ezredes, a közkapcsolatokért felelős tisztviselővel közölte a sajtóval, hogy a CONAD követi a Mikulás szánját. Oldfield hozzáadta az ellenállhatatlan csalogatót: „A CONAD, a hadsereg, a haditengerészet és a tengerészgyalogság légiereje továbbra is követi és őrzi a Mikulást és szánját az Egyesült Államokba vezető és onnan visszatérő útján, hogy megvédje a karácsonyban nem hívőktől.”

A következő évben Oldfield elmondta Shoupnak, hogy a hírügynökségek azt kérdezik, hogy a Mikulást ismét követni fogják-e, és Shoup beleegyezett, hogy tovább játssza a játékot. Ez éves hagyománnyá vált, amíg a NORAD át nem vette, amely néha még tovább fokozta a tétet – például azzal, hogy beszámolt egy sérült repülő rénszarvasú, piros ruhás férfinak nyújtott segítségről. A média lehetőségek bőségesek.

Ahogy The Atlantic megjegyezte, az a történet, hogy minden egyetlen telefonhívásból indult, valószínűleg túl tökéletes ahhoz, hogy igaz legyen. A Mikulás nyomon követésének ötletének elődei egy második világháborús sajtóközleményben és egy Kris Kringle-nek (a Mikulás néha használt neve) küldött diplomáciai táviratban láthatók, amelyben segítséget kértek a földi béke megteremtéséhez. Sok sikert hozzá!

Mégis, ahogy a hagyomány növekedett, a NORAD létrehozott egy forróvonalat, amelyet önkéntesek működtetnek, akik válaszolnak a gyerekek hívásaira, akik alig várják, hogy megtudják, úton van-e a Mikulás. A hibásan nyomtatott hirdetés, vagy a hibásan gépelő gyerek hozta létre a vonalat. Annak ellenére, hogy a weboldal, amely ma már évente több millió látogatót vonz, enyhíti a nyomást, sok gyerek még mindig a személyes kapcsolatot keresi, amelyet egy telefonhívás biztosít. Évente több mint 1000 ember válaszol a hívásokra, és átlagosan 100 gyermeket nyugtatnak meg személyesen.

Még ha szolgálaton kívüli katonák és híres személyiségek, mint például Michelle Obama is ingyenesen vállalják a telefonálást, egy ilyen műveletnek vannak költségei. Más országok hadseregei úgy dönthetnek, hogy a reklám megéri a költségeket, de a NORAD vállalati szponzorokat vesz igénybe, hogy az esemény költségsemleges maradjon. A Google kiküszöbölte a közvetítőket egy saját saját Mikulás-követő weboldallal.