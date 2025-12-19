Hány kalóriát éget el egy karácsonyfa feldíszítése során?

A. Bakhturina edző elmagyarázta , hogy a karácsonyfa előkészítése jelentős fizikai megterhelést jelenthet. Elmondta, hogy az embereknek játékokkal teli dobozokat kell cipelniük, díszeket kell kivenniük és felakasztaniuk, ágakat kell törölniük, lábujjhegyre kell állniuk, lehajolniuk és leguggolniuk. Ezek a mozdulatok több izmot is megmozgatnak, és intenzitásukban összehasonlíthatók a hagyományos tornával.

Az elégetett energia mennyisége a személy súlyától, aktivitási szintjétől és a folyamat időtartamától függ. Például egy körülbelül 70 kg-os személy, aki kényelmes tempóban sétál, fél óra alatt körülbelül 120 kilokalóriát éget el. Ha dobozokat is visz és girlandokat akaszt, az energiafelhasználás ugyanennyi idő alatt 150–180 kilokalóriára nő. Maximális aktivitás mellett pedig a folyamat 200–250 kilokalóriába is kerülhet a szervezetnek.

A fizikai előnyök mellett a karácsonyfa feldíszítése javítja a hangulatot, és mozgásra, tevékenységekre ösztönöz. Ez pozitív hatással van az általános egészségi állapotra.