Karácsony napján bekövetkezett meglepő tudományos események

Az Apollo-8 űrhajósai (b-j) Frank Borman a parancsnok, James Lovell parancsnoki egység pilótája és William Anders holdkomp pilótája – akik az első emberek voltak, akik kiszabadultak a Föld gravitációjából, és az elsők, akik meglátták a Hold túlsó oldalát 1968. december 27-én

1705-ben az angol csillagász, Edmond Halley megállapította, hogy egy sor történelmi üstökösmegfigyelés – amelyek közül az egyik a Bayeux-i kárpitban is dokumentálva van – valójában ugyanazt a tárgyat érintette. Kiszámította, hogy ez a periodikus üstökös körülbelül 76 évente jelenik meg, és megjósolta, hogy legközelebb 1758-ban lesz látható.

Halley ugyan nem élhette meg előrejelzésének beteljesülését, de az előrejelzés helyesnek bizonyult. 1758. december 25-én a német csillagász Johann Georg Palitzsch megfigyelte a kométát, így Halley előrejelzése lett az első sikeres kométa-előrejelzés. Az objektumot Halley-ről nevezték el, és inspirálta a tudományos kutatásokat annak szerkezetéről és eredetéről, téves információk alapján kialakult pánikot a világ végéről, sőt még egy Billie Eilish-dalt is.

1809: Az első sikeres petefészekműtét

1809 karácsonyán egy sebészi úttörő eseményre került sor Dr. Ephraim McDowellnek, az amerikai orvosnak köszönhetően, aki elvégezte a világ első sikeres petefészekdaganat-eltávolítását, amelyet akkoriban petefészekműtétnek neveztek.

A műtétet Jane Crawford nevű nőn végezte el, akiről más orvosok úgy vélték, hogy ikerterhességben van. McDowell azonban petefészekdaganatot diagnosztizált nála, és december 25-én elhatározta, hogy eltávolítja azt.

Ez nem lehetett kellemes élmény; az érzéstelenítés ekkor még nem létezett, és az antiszeptikus technika is csak az 1860-as években jelent meg. Crawford teljesen ébren volt, amikor McDowell felnyitotta a hasát – ami szintén nem volt szokványos abban az időben, mivel széles körben elterjedt vélemény volt, hogy ez elkerülhetetlenül a hasüreg gyulladásához és halálhoz vezet –, és sikeresen eltávolította a 10,2 kilogrammos daganatot.

1968: Az Apollo 8 megkezdi visszatérését a Földre

Amikor 1968-ban karácsony reggelére virradt a Földön, nem mindenki aludt nyugodtan az ágyában. Frank Borman, James Lovell és William Anders éppen megkezdték visszatérő útjukat az Apollo 8 misszióval, miután az első emberek lettek, akik elérték és körbejárták egy másik világot: a Holdat.

Ez nem volt az Apollo 8 egyetlen elsősége – a misszió tele volt ilyenekkel. A legénység lett az első ember, aki átutazott a Van Allen sugárzási övezeteken, és bejutott a mélyűrbe. Ők voltak az elsők, akik látták a Hold túlsó oldalát, és készítettek róla az első fényképeket is, amelyekből született a ma már ikonikus „Earthrise” kép, amelyet Anders készített, amikor a bolygó karácsony este felkelt a Hold horizontja felett.

Ugyanezen a napon az Apollo 8 legénysége élőben közvetítette a Hold felszínét a Földre, felváltva felolvasva a Genesis első 10 versét, majd jókívánságokkal búcsúzva a több millió nézőtől és hallgatótól otthon: „Jó éjszakát, sok szerencsét, boldog karácsonyt és Isten áldjon mindannyiótokat – mindannyiótokat a jó Földön.”

2021: A JWST elindul

Bár a rengeteg megfigyelés és felfedezés, amelyet végzett, azt a látszatot keltheti, hogy a JWST már évek óta létezik, valójában csak 2021. december 25-én indult el. Ezzel az űr legnagyobb és legerősebb távcsöve lett, amely lehetővé teszi számunkra, hogy belepillanthassunk az univerzumba, soha nem látott részletességgel.

17 éves építési folyamat után a teleszkóp végül elindult Francia Guyanából a mára már kivont Ariane 5 rakétával, karácsony napján, GMT szerint délután 12:20-kor. Körülbelül egy hónappal később érte el célját, és a Nap körül kering a második Lagrange-pont, vagy L2 körül, körülbelül 1,5 millió kilométerre (930 000 mérföldre) a Földtől - írja az IFLScience.