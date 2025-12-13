Hogyan mossunk cipőt mosógépben?

A megfelelő ajánlásokkal a cipő olyan jó lesz, mint újkorában.

Egy pár piszkos cipő tönkreteheti a megjelenésünket, de mielőtt teljesen kidobnánk őket, próbáljuk meg először megtisztítani őket. Ha a cipőink mosógépben moshatók, a tisztításuk olyan egyszerű lehet, mint néhány gomb megnyomása. Mosodai szakértők elmondták Martha Stewartnak, hogy mi a legbiztonságosabb módja annak, hogy a cipőinket mosógépben mossuk, és úgy nézzenek ki, mint az újak.

Honnan tudom, hogy mosható-e a cipőm mosógépben?

Annak érdekében, hogy cipője mosógépben mosható legyen, mindig ellenőrizze a cipő belsejében található címkét, vagy olvassa el a gyártó ápolási utasításait.

A szakértők azt javasolják, hogy kerüljük a porózus anyagok, például a bőr és a velúr mosógépben történő mosását, azonban a kisebb bőrbetétek általában moshatók.

Szükséges anyagok:

hálós mosózsák vagy régi párnahuzat;

tiszta kendő és/vagy száraz nejlonkefe;

fertőtlenítő spray;

mosópor;

régi törölközők;

klór vagy oxigénes fehérítő (opcionális);

papírtörlők (opcionális).

Hogyan kell cipőt mosógépben mosni?

Miután megbizonyosodtunk róla, hogy a cipőnk mosógépben mosható, gyűjtsük össze a szükséges anyagokat, és kövessük az alábbi utasításokat.

Ha lehetséges, távolítsuk el a fűzőket és a talpbetéteket.

Ahogy Lee Gilbert háztartási gépek és mosógépek szakértője rámutat: „a cipőfűzők összegubancolódhatnak, a talpbetétek pedig gyakran kényesek.” Azt javasolja, hogy kézzel vagy a cipőkkel együtt mossuk őket mosógépben, de külön.

Tisztítsa meg a látható szennyeződéseket

Használjon nedves ruhát vagy száraz nejlonkefét a szennyeződések és a kosz eltávolításához.

„Túl sok olyan mosógépet láttam már, ami eltömődött törmelékkel, mert rendkívül piszkos cipőket tettek a mosógépbe anélkül, hogy ezt a lépést követték volna” – figyelmeztetett Gilbert.

Használhatunk folteltávolítót textilből

Tom Cecconi, a Heritage Park Laundry Essentials elnöke azt javasolja, hogy textilfolt-eltávolítót használjunk, de azt takarékosan kell használni, és először egy kevésbé látható területen kell kipróbálni.

Készítsük elő a cipődet és a mosógépedet

Tegyük a cipőnket és a fűzőinket egy hálós mosózsákba vagy egy régi párnahuzatba, és zárjuk le szorosan. A szakértők azt is javasolják, hogy ezt a zsákot néhány régi törölközővel együtt tegyük a mosógépbe, ez segít megelőzni a cipők túlzott foszlását.

Indítsa el a mosási ciklust

Ha nagyon szennyezett a textilcipő, adhatunk hozzá 1:1 arányú víz-fehérítő oldatot a ruhákhoz.

„Várjuk meg, amíg a mosógép megtelik, és öntsük az oldatot a mosószer-adagolón keresztül” – tanácsolja Tom Cecconi szakértő.

Egyéb esetben adjon hozzá mosószert, és futtasson le egy kímélő mosási ciklust hideg vízzel.

Tisztítsa meg a talpbetéteket

Amíg a mosás folyamatban van, vigyázzon a kivett talpbetétekre. A szakértők azt javasolják, hogy fertőtlenítő spray-vel fújja be őket, majd óvatosan tisztítsa meg egy nejlonkefével.

Levegőn szárítandó

A szárítógép magas hőmérséklete károsíthatja a cipőket, ezért általában a legjobb, ha levegőn szárítjuk őket.

„A szárítógép hője káros az anyagra és a gumitalpra” – tette hozzá Cecconi.