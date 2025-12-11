Ennyi golden retrivert még sosem láttak egy helyen

A felmérés eredménye szerint a kutyatalálkozó résztvevőinek száma meghaladta a korábbi világrekordot. Az esemény szervezett lebonyolítása és a pontos adatgyűjtés lehetővé tette, hogy hiteles képet kapjanak a jelenlévők számáról és a találkozó jelentőségéről.

Több száz gazdi és golden retriever kutyája gyűlt össze, hogy megdöntse a világrekordot a legnagyobb golden retriever találkozón, Buenos Airesben

A kutyatalálkozó a Buenos Aires-i Bosques de Palermo parkban zajlott, ahol összesen 2397 golden retrivert regisztráltak. A rendezvényre az ország különböző részeiről érkeztek gazdák, akik strukturált időbeosztás szerint gyülekeztek a kijelölt területeken. A résztvevő kutyák nyilvántartását önkéntesek végezték, akik folyamatos adatgyűjtéssel biztosították a pontos létszám megállapítását - tájékoztat az Independent, számol be az origo.hu.

Buenos Airesben összesen 2397 golden retriver gyűlt össze, ezzel az esemény beírta magát a kutyás rendezvények történetébe. Ez a szám messze meghaladta a szervezők várakozásait.

A 2397 résztvevővel megrendezett esemény megdöntötte a tavalyi, Vancouverben felállított nem hivatalos világrekordot, amely 1685 golden retrivert számlált. Bár hivatalos Guinness-rekord nem született, a kutyás közösségekben széles körben elismert új csúcseredményről beszélhetünk.