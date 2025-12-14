Miért utálják az emberek az üvegen kaparászó körmök hangját?

A kaparás hangja sokak számára kellemetlen. A legtöbben „undort” és „reszketést” tapasztalnak. Egyeseknél megnő a pulzusszám. Brit kutatók elmagyarázták , mi okozza ezt a reakciót.

A tudósok szerint ez az ősi ösztönöknek köszönhető, amelyek a ragadozók elkerülését célozzák. A 2000 és 5000 Hz közötti frekvenciájú hangok rezonálnak a hallójáratban, és a leghatékonyabban terjednek tovább.

A kaparászó hangok hangtartománya megegyezik a baba sírásának és az emberi sikolynak a hangtartományával. A modern emberek kellemetlensége valószínűleg őseik „öröksége”, akiknek minden hangra oda kellett figyelniük a túléléshez.

Vannak, akik különösen erős reakciókat mutatnak bizonyos hangokra. Ezt a jelenséget „misofóniának” nevezik. Brit kutatók úgy vélik, hogy ezek az egyének érzékeny idegi kapcsolatot fejlesztettek ki. A szakértők megállapították, hogy azoknál, akiknél ez a jellemző jelentkezik, a hallókéreg az archoz, a torokhoz és a szájhoz kapcsolódó motoros kontrollterületekhez kapcsolódik.