Már épül Noé bárkája

Egy ghánai férfi különös projektbe kezdett: bárkát épít a közelgő ünnepekre. A modern kori Noé bárkája egy három évig tartó árvízre hivatkozva épül, amely karácsony napján fogja elönteni a világot.

Egy ghánai férfi, Ebo Jesus, aki Ebo Noah néven is ismert, híressé vált a közösségi médiában, miután bárkát kezdett építeni egy állítólagos karácsonyi világárvíz előtt. A férfi azt állítja, hogy Istentől kapott látomása szerint december 25-én három évig tartó esőzés fogja elborítani az egész Földet, a túlélés kulcsa pedig Noé bárkája – tájékoztat a Mirror alapján az origo.hu.

Ebo célja, hogy több bárkát építsen, és rajtuk élje túl az állítólagos áradást. Videóiban a hajókat és az építőanyagokat mutatja be, és ezek a felvételek milliós nézettséget értek el a közösségi médiában.

A videók alapján a hajók jóval kisebbek, mint a Biblia híres Noé bárkája, amely körülbelül 155 méter hosszú, 26 méter széles és 15,5 méter magas volt.

A közösség megosztott: sokan támogatták Ebo kezdeményezését, mások kritikusak voltak.

Többen felhívták a figyelmet arra, hogy a bárkaépítésre szánt pénzt rászorulók segítésére vagy iskolai eszközök vásárlására lehetne fordítani.

Mások a hajók műszaki korlátaira hívták fel a figyelmet: motorok és kormányzás nélkül egy ekkora bárka nehezen mozgatható, a szél könnyen eltérítheti vagy felboríthatja. Egyesek azért szkeptikusak, mert a Biblia egyértelműen kimondja, hogy Isten megígérte Noénak, soha többé nem pusztítja el a Földet özönvízzel. Ebo bárkaépítése heves vitát váltott ki az online térben, ahol egyesek bátorító gesztusként, mások naiv ötletként értékelik a projektet.