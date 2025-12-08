Koppenhága ingyenes italokkal jutalmazza a fenntartható turizmust

Hogyan lehet rávenni a turistákat, hogy utazásaik során ne hagyják otthon a klíma- és környezetvédelmi tudatosságukat? Koppenhága megmutatta, hogyan kell ezt csinálni.

A világ nagyvárosaiban a jövőben profitálhatnak egy nagy figyelmet kiváltó dán kampány tapasztalataiból, amelynek célja a fenntarthatóbb utazás népszerűsítése. A „CopenPay” kezdeményezésre építve a dán főváros, Koppenhága életre hívja a „DestinationPay” globális koncepciót. Ezzel arra szeretnék ösztönözni a világ városait, hogy a dánok elképzelései szerint vegyék át a dánok megközelítését, és ők is jutalmazzák a látogatókat a fenntartható utazási döntésekért.

A Wonderful Copenhagen turisztikai szervezet szerint számos város és régió már jelezte érdeklődését a koncepció iránt, köztük Berlin is.

Koppenhága jutalmazza a fenntartható turizmust

Az utazás hatással van a klímára és a környezetre, például a repülőutak, a szállodai szállások és a take-away ételek révén. Koppenhága ezért 2024 nyarán elindított egy kísérleti projektet, amelynek célja, hogy felhívja a turisták figyelmét utazásaik során hozott döntéseik hatására, és megváltoztassa gondolkodásmódjukat ezeken a tartózkodások során.

Például azok, akik koppenhágai látogatásuk során kerékpárt vagy metrót használtak, vagy szemetet gyűjtöttek a parkokban, a strandokon és kajakkal a vízen, kulturális élményeket vagy ingyenes italokat kaphattak.

A vonattal utazók ingyenes kerékpárokat kapnak Koppenhágában

Ezen a nyáron Koppenhága a kampányt kiterjesztette egy hosszabb időszakra és több ajánlattal, együttműködve szállodákkal, éttermekkel, múzeumokkal és egyéb látnivalókkal. A dánok elsősorban a vasúti utasokra koncentráltak: aki vonattal érkezett Koppenhágába, ingyenes kerékpárt kölcsönözhetett, vagy kedvezményes belépőket kapott a város néhány legnagyobb látnivalójához. A turistákat arra is ösztönözték, hogy inkább kevesebbet utazzanak, de hosszabb időre.

Ez a modell most nemzetközi példaként szolgálhat. A Wonderful Copenhagen közlése szerint világszerte több mint 100 úti cél mutatott érdeklődést a „CopenPay” iránt - írja a focus.de.