 2025. december 7. vasárnap. 9:23
Frissítve: 2025. december 7. 13:13
Japánban megnyitották az első dühszobákat, amelyek lehetővé teszik a vendégek számára, hogy megbirkózzanak a stresszel.

Új módszert találtak ki a nők számára a stressz leküzdésére
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto

A The Guardian információi szerint ezek a központok különösen népszerűek a nők körében, a ország szociokulturális sajátosságai miatt.

"Nem engedik meg maguknak, hogy nyíltan dühösek legyenek, de szükségük van egy helyre, ahol kiadhatják az érzelmeiket" – mondta a létesítmény tulajdonosa, Amelia Smwing.

A nő pontosította, hogy az első ilyen szobát a poszttraumás stressztől szenvedő fiának hozta létre. A központ olyan népszerű lett, hogy alig tud lépést tartani a kereslettel. A látogatók azért jönnek ide, hogy enyhítsék a törött szív fájdalmát vagy megbirkózzanak a szorongással – számoltak be az újságírók.

