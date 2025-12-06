Musk az Európai Unió felszámolását követelte

Az Európai Uniót meg kell szüntetni, és az egyes országoknak vissza kell adniuk szuverenitásukat – mondta az amerikai milliárdos Elon Musk az X közösségi hálózaton.

„Az Európai Uniót meg kell szüntetni, és a szuverenitást vissza kell adni az egyes országoknak, hogy az államok jobban képviselhessék népüket” – írta Musk, számol be a news.ru.

Az előző napon az Európai Unió az X platformra 120 millió euró bírságot szabott ki, azzal vádolva, hogy megsérti a digitális szolgáltatásokról szóló törvényt. Ezt követően a Telegram alapítója, Pavel Durov közleményt adott ki, hogy az Európai Unió szándékosan lehetetlen szabályokat szab a technológiai cégek büntetésére, amelyek nem hajlandók csendben korlátozni felhasználóik szólásszabadságát. Megjegyezte, hogy az EU csak olyan platformokat vádol, ahol „kényelmetlen vagy ellenvéleményt keltő nyilatkozatok” kerülnek közzé, például a Telegramot, az X-et és a TikTokot.