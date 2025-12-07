Különös tűzeset borzolta Roswell kedélyeit

A Roswell UFO-incidens történetéhez kötődő helyszínnél fellobbant lángok miatt sokan ismét titkolt bizonyítékokra gyanakszanak.A csütörtök esti tűzeset az interneten is azonnal találgatások lavináját indította el.

A Roswell UFO-incidens egyik legfontosabb helyszínének számító Roswell Air Center területén csaptak fel a lángok csütörtök este, a hírhedt 84. Hangár közvetlen szomszédságában – írj a DailyMail alapján az origo.hu.

A riasztás 19:55-kor érkezett, és a hatóságok komoly veszélytől tartottak, mivel a közelben oxigénpalackokat és más veszélyes anyagokat tároltak. Emiatt gyorsan megnövelték a biztonsági zónát, és több épületet kiürítettek.

A tűzoltók 21:45-re megfékezték a tüzet, de továbbra sem ismert, mi okozta a lángokat. Sérültekről nincs hír, és az sem derült ki, érintette-e a tűz a környék esetleges történelmi jelentőségű tárgyait.

„Bizonyítékot tüntetnek el” — állítják sokan

A hatóságok egyelőre nem árultak el újabb részleteket.

Miért ekkora legenda a Roswell UFO-incidens?

Az 1947-es Roswell UFO-incidens a világ egyik legismertebb rejtélyévé vált. A történet akkor robbant be, amikor az amerikai hadsereg azt közölte: egy „repülő csészealj” roncsai kerültek elő egy közeli ranch-en.

A Roswell Daily Record címlapon hozta a hírt, Major Jesse Marcel pedig különös, fémes, könnyű, mégis szilárd darabokról számolt be, amelyek nagy területen szóródtak szét.

Egy nappal később a hadsereg visszakozott, és azt állította, hogy mindössze egy időjárási ballon zuhant le. Ez indította el a kormányzati eltussolásról szóló találgatásokat, és azt a legendát, amely szerint a roncsokat — sőt, esetleges földönkívüli maradványokat — a 84. Hangárban helyezték el.

A későbbi vizsgálatok szerint a roncs valójában a titkos Project Mogul ballonrendszerhez tartozott, amely a szovjet atomrobbantások hangjeleit próbálta érzékelni. A közvélemény azonban azóta sem engedi el a történetet.

1963. október elsején halt meg a 20. század földönkívüliekkel összefüggésbe hozott egyik leghíresebb ügyének, az új-mexikói Roswell határában 1947 nyarán bekövetkezett állítólagos ufó-balesetnek az egyetlen szemtanúja, William Brazel. A roswelli ufó-incidensként emlegetett és nagy port felvert esemény akkor került ismét az érdeklődés középpontjába, amikor 1980-ban Jesse Marcel, az Egyesült Államok légierejének nyugalmazott őrnagya rácáfolva a hivatalos verzióra azt állította, hogy nem meteorológiai ballon, hanem egy földönkívüli jármű zuhant le harminc évvel korábban Brazel birtokán. A roswelli incidens ügyében a számos hatósági cáfolat ellenére sem nyugodtak le a kedélyek, amit a titkos nevadai katonai bázis, a híres-hírhedt 51-es körzet elfoglalására meghirdetett legutóbbi civil kezdeményezés is szemléletesen jelez.

