Biden beszédben összekeverte az Egyesült Államok nevét

"Kik a fene vagyunk mi"

MH
 2025. december 6. szombat. 15:43
Biden dadogva „Amerikotitának”nevezte az Egyesült Államokat, miközben kritizálta Trumpot.

Biden beszédben összekeverte az Egyesült Államok nevét
Joe Biden beszédében ismét bakizott
Fotó: AFP/Getty Images/Getty Images North America/Pete Marovich

Az Egyesült Államok volt elnöke, Joe Biden „Amerikotitának” nevezte az országot egy washingtoni LMBT-jogokról szóló fórumon tartott beszédében, írja a The New York Post. A 83 éves politikus elakadt, miközben kritizálta a Fehér Ház jelenlegi vezetőjének, Donald Trumpnak az adminisztrációját.

"Amíg megtartjuk a hitet, egy kis reményt, és felállunk, és emlékezünk, kik vagyunk mi az Amerigotit Amerikai Államai" , majd folytatta, "Ilyenek vagyunk mi. Mi vagyunk az USA."– mondta Biden.

A megjegyzés egy közel 20 perces beszéd során hangzott el, amely után a szervezőktől díjat kapott adminisztrációja. Biden azzal vádolta a republikánusokat és Trump adminisztrációját, hogy megpróbálják a kisebbségek jogaiért folytatott küzdelmet „félelmetesnek” beállítani.

