Mi az a kineziológiai tapasz és mire használják?

A kineziológiai szalag egy szintetikus szálakból és hipoallergén ragasztóanyagból készült rugalmas szalag, amely utánozza a bőr tulajdonságait. Az izmok és ízületek mozgáskorlátozás nélküli megtámasztására, a sérülések megelőzésére, a fájdalom csökkentésére és a véráramlás javítására szolgál.

A kinesio tape-et széles körben alkalmazzák sportolók esetében és rehabilitáció során: segíti a sérülések felépülését és csökkenti a duzzanatot a nyirokelvezetés javításával. Nyújtáskor a szalag kissé megemeli a bőrt, csökkentve a fájdalomreceptorokra nehezedő nyomást és aktiválva a természetes fájdalomcsillapító mechanizmusokat. Több napig is viselhető, mivel az anyag nem irritálja a bőrt és hagyja lélegezni. Ezt a technikát rándulások, zúzódások, krónikus ízületi állapotok esetén, valamint a mozgás korrekciójára használják, csökkentve a kiújulás kockázatát.

A megfelelő bőrelőkészítés és a tapaszfelhelyezési készségek elengedhetetlenek a maximális eredmény eléréséhez. Ez a módszer nélkülözhetetlen eszközzé vált a sportorvoslásban és a fizikoterápiában, támogatva az aktív életmódot és elősegítve a hatékony rehabilitációt – írta meg a Gismeteo.