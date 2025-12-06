2025. december 7., vasárnap

Mi az a kineziológiai tapasz és mire használják?

Több napig is viselhető, mivel az anyag nem irritálja a bőrt és hagyja lélegezni

 2025. december 6. szombat. 6:01
A kineziológiai szalag egy szintetikus szálakból és hipoallergén ragasztóanyagból készült rugalmas szalag, amely utánozza a bőr tulajdonságait. Az izmok és ízületek mozgáskorlátozás nélküli megtámasztására, a sérülések megelőzésére, a fájdalom csökkentésére és a véráramlás javítására szolgál.

Mi az a kineziológiai tapasz és mire használják?
Képünk illusztráció
Fotó: Northfoto

A kinesio tape-et széles körben alkalmazzák sportolók esetében és rehabilitáció során: segíti a sérülések felépülését és csökkenti a duzzanatot a nyirokelvezetés javításával. Nyújtáskor a szalag kissé megemeli a bőrt, csökkentve a fájdalomreceptorokra nehezedő nyomást és aktiválva a természetes fájdalomcsillapító mechanizmusokat. Több napig is viselhető, mivel az anyag nem irritálja a bőrt és hagyja lélegezni. Ezt a technikát rándulások, zúzódások, krónikus ízületi állapotok esetén, valamint a mozgás korrekciójára használják, csökkentve a kiújulás kockázatát.

A megfelelő bőrelőkészítés és a tapaszfelhelyezési készségek elengedhetetlenek a maximális eredmény eléréséhez. Ez a módszer nélkülözhetetlen eszközzé vált a sportorvoslásban és a fizikoterápiában, támogatva az aktív életmódot és elősegítve a hatékony rehabilitációt – írta meg a Gismeteo.

