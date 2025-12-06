2025. december 7., vasárnap

Előd

Miért lett narancssárga a sárgarépa?

Összetett vizsgálat

 2025. december 6. szombat. 8:01
Az amerikai Észak-Karolinai Állami Egyetem kutatói a Nature Plants folyóiratban megjelent publikációjukban ismertetik kutatásuk eredményeit, melyek során felfedezték, hogy a szelekciós folyamat során a sárgarépa három génnek köszönheti narancssárga színét, melyek recesszív mutációi lehetővé tették számára, hogy nagy mennyiségű narancssárga pigmentet, nevezetesen alfa- és béta-karotint halmozzanak fel.

Miért lett narancssárga a sárgarépa?
A sárgarépa rendkívül gazdag A-vitaminban (béta-karotinban), és ásványi anyagokban is
Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/DPA/Hauke-Christian Dittrich

Amerikai kutatók 630 modern sárgarépa genomot elemeztek, amelyekből egy továbbfejlesztett referencia genomot állítottak össze ehhez a gyökérzöldséghez. Ezt követően mindegyik genomból DNS-t vontak ki, és a fragmentumokat szekvenálták, átfedéseket azonosítva és egy teljes genomot állítva össze. Ez lehetővé tette a tudósok számára, hogy rekonstruálják a sárgarépa evolúciós fáját, és pontosan meghatározzák az egyes fajták termesztésének időpontját.

Így megerősítették, hogy a sárgarépát a kora középkorban, Közép-Ázsiában nemesítették, és jellegzetes narancssárga színét Nyugat-Európában, a reneszánsz idején nyerte el. A tudósok eredményei azt mutatják, hogy három génvariáns felelős az alfa- és béta-karotin narancssárga pigmentek felhalmozódásáért. Ezeket a géneket a REC, Or és Y2 lókuszokban találták meg, és ezekben a génekben bekövetkező mutációk szinte azonnal sötét narancssárgára változtatták a sárgarépát.

