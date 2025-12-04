Melyik az egészségesebb a füge vagy a datolya?

A datolyának alacsonyabb a glikémiás indexe, így a vércukorszint fenntartásában előnyösebb lehet, mint a füge.

A füge és a datolya sok tekintetben hasonló a cukor, a rost és az esszenciális tápanyagok tekintetében. A verywellhealth.com szerint azonban vannak apró különbségek a tápértékükben, amelyek meghatározzák, hogy melyik aszalt gyümölcs lesz jobb az egészségnek.

A füge valamivel jobb a bélrendszer egészségének

Mind a füge, mind a datolya jótékony hatással lehet a bélrendszer egészségére rosttartalmuk miatt. De ha összehasonlítjuk a kettőt, a kulcstényező a rost, és a füge vezeti a listát, közel 10 gramm rostot tartalmaz 100 grammonként, szemben a datolya 8 grammjával.

A füge oldható és oldhatatlan rostot is tartalmaz, amelyek különböző módokon segítik az emésztést. Tanulmányok kimutatták, hogy az oldhatatlan rost térfogatot ad és segíti az étel hatékony mozgását az emésztőrendszeren keresztül, míg az oldható rost táplálja a jótékony bélbaktériumokat és elősegíti a rövid szénláncú zsírsavak termelődését, amelyek gyulladáscsökkentő hatással bírnak az egész szervezetben.

A datolya jobb lehet a vércukorszint szempontjából

100 gramm füge körülbelül 64 gramm szénhidrátot tartalmaz, beleértve 48 gramm természetes cukrot. A datolya több szénhidrátot tartalmaz, 75 grammot, amelyből körülbelül 63 gramm cukor.

Magasabb cukortartalmuk ellenére a datolya glikémiás indexe (GI) általában alacsonytól közepesig terjed, jellemzően 35 és 55 között, a fajtától és az érettségtől függően. Egészséges felnőtteken és 2-es típusú cukorbetegségben szenvedőkön végzett vizsgálatok arra utalnak, hogy a datolya evés után nem okoz vércukorszint-emelkedést.

A fügének ezzel szemben valamivel magasabb a GI-je. A szárított füge GI-je jellemzően mérsékelt, 51 és 61 között van, ami azt jelenti, hogy gyorsabban emeli a vércukorszintet, mint a legtöbb elterjedt datolyafajta.

Mindkettő gazdag antioxidánsokban és mikrotápanyagokban

A datolya különösen gazdag polifenolokban, antioxidánsokban, amelyek a gyulladások és az oxidatív stressz leküzdésére való képességükről ismertek. Ezek a vegyületek szerepet játszhatnak a szív egészségének, az immunitásnak és az egészséges öregedésnek a támogatásában is.

A füge antioxidánsokban is gazdag, beleértve a flavonoidokat és karotinoidokat, de fő ereje ásványianyag-tartalmában rejlik. Több kalciumot, magnéziumot és káliumot tartalmaz, mint a datolya. Tanulmányok kimutatták, hogy ez a kombináció hozzájárul az erős csontokhoz, az egészséges izomműködéshez és az általános szív- és érrendszeri egészséghez.

Ezenkívül a füge több vasat tartalmaz, mint a datolya: adagonként körülbelül 2 grammot, szemben a datolya 1 grammjával. Bár a különbség kicsi, ez hasznos élelmiszerré teheti a fügét a vér egészségének megőrzésében és a vashiány megelőzésében, különösen akkor, ha más vasban gazdag élelmiszerekkel együtt fogyasztják.