2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Montázs

A világ legtisztább városa

A turisták értékelései alapján állítottak össze a sorrendet

MH
 2025. december 2. kedd. 23:14
Megosztás

Lengyel Krakkót a világ legtisztább városaként tartják el, így ideális úti cél a turisták számára.

A világ legtisztább városa
Krakkó a világ legtisztább városa
Fotó: AFP/NurPhoto/Artur Widak

A tanulmány szerint a krakkói tisztaságról szóló értékelések 98,5%-a pozitív. A második helyet az Egyesült Arab Emírségek Sharjah szerezte meg 98%-os eredménnyel – derül ki a Radical Storage tanulmányából.

Szingapúr zárta a három első helyet, ahol a turisták tisztasággal való elégedettsége 97,9% volt. A top tízben volt Varsó, Doha, Rijád, Prága, Muscat, Dubai és Fukuoka is.

A három legpiszkosabb város Budapest, Róma és Las Vegas volt. Firenze és Párizs is negatív kritikákat kapott ezen a paraméteren.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink