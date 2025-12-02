A világ legtisztább városa

Lengyel Krakkót a világ legtisztább városaként tartják el, így ideális úti cél a turisták számára.

A tanulmány szerint a krakkói tisztaságról szóló értékelések 98,5%-a pozitív. A második helyet az Egyesült Arab Emírségek Sharjah szerezte meg 98%-os eredménnyel – derül ki a Radical Storage tanulmányából.

Szingapúr zárta a három első helyet, ahol a turisták tisztasággal való elégedettsége 97,9% volt. A top tízben volt Varsó, Doha, Rijád, Prága, Muscat, Dubai és Fukuoka is.

A három legpiszkosabb város Budapest, Róma és Las Vegas volt. Firenze és Párizs is negatív kritikákat kapott ezen a paraméteren.