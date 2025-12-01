II. János Pál pápa merénylője személyesen szeretne találkozni XIV. Leó pápával

A török férfi, aki 1981-ben meg akarta ölni II. János Pál pápát, most Iznikbe érkezett, hogy személyesen üdvözölje XIV. Leó pápát. Mehmet Ali Ağca nagyon szívesen találkozna és beszélgetne röviden az új egyházfővel, aki az első niceai zsinat 1700. évfordulójának megünneplésére érkezik Törökországba.

A Middle East Eye arról ad hírt, hogy Ağca egy korábbi bűncselekmény, Abdi İpekçi főszerkesztő meggyilkolása miatt annak idején már börtönben volt, ahonnan 1979 februárjában megszökött. Ezt követően kísérelte meg megölni 1981 májusában Vatikánvárosban II. János Pál pápát. A pápa később megbocsátott neki. Ağca pedig azt állította, cselekedete egy „isteni terv” része volt, amelyet a világ nem értett meg. A gyilkossági kísérlet után nyomban letartóztatták és életfogytig tartó börtönre ítélték. 2000-ben kiadták a török hatóságoknak, de 2010-ben, összesen csaknem harminc évi fogság után kiszabadult - írja a zarandok.ma.

“Szeretném üdvözölni a pápát” – mondta. – ReméIem, ma vagy holnap le tudunk ülni Iznikben vagy Isztambulban, és beszélgethetünk 2-3 percet. Boldogok vagyunk, hogy fogadhatjuk őt, és nagyra értékeljük a Vatikán erőfeszítéseit a világbéke érdekében.”

Olaszországi 19 éves börtönbüntetése alatt Ali Ağca elmondása szerint katolizált -bár ezt az információt nem tudtuk ellenőrizni. Harmincegy évvel azután, hogy II. János Pál meglátogatta őt a börtönben, Ali Ağca meglepetésszerű látogatást tett a néhai pápa sírjánál, akit időközben a Katolikus Egyház szentté avatott.