Arctalanok a betlehemi jászol körüli alakok a brüsszeli főtéren + VIDEÓ

Brüsszel főterén, a hatalmas fenyőfa tövében a nagyközönség november 28-ától, péntektől kezdődően egészen január 7-éig csodálhatja meg az új betlehemet, amelyet egy belga belsőépítész tervezett.

Az új betlehem készítésére azért volt szükség, mert a hagyományos, fából és szalmából készült építmény összedűlőben volt, és nehéz volt szállítani. A betlehemet hagyományos fabódék veszik körül az ünnepi környezetben, amely a „Karácsonyi vásár” helyett immár a „Téli örömök” elnevezést viseli.

Az új betlehem alakjai teljes egészükben újrahasznosított kelmedarabokból készültek, arcuk nincs, és a helyükön levő „rongydarabok” teljesen kifejezéstelenek, hogy ezáltal „inkluzívabbak” legyenek, jobban kifejezzék a befogadást.

“A betlehemes anyagdarabok” Máriát, Józsefet, a napkeleti bölcseket és természetesen a kis Jézust „ábrázolják”; a ruhadarabokat úgy varrták vagy tömködték egymás mellé, hogy mindenféle bőrszínt bemutassanak.

A közösségi médiában rengeteg belga polgár adott hangot a csalódásának, amiért a betlehem „ilyen csúf”.

„Tessék mondani, Brüsszel netán a legrondább betlehemek versenyében vesz részt? Vagy egy olyan felhívásban, hogy hogyan hasznosítsuk újra régi gönceinket egy egyesület számára?”– írta valaki.

Az Aleteia lap véleménye szerint az arcok eltűnése a jászolállítási hagyomány legmélyebb értelmével kapcsolatban vet fel kérdéseket. A Megtestesülés a kereszténység lényege, az emberként megszülető Istent mutatja nekünk, aki egy kiszolgáltatott kisded képében ölt testet és lesz jelen közöttünk. Márpedig az arcvonások hiánya éppen az arcok által érzékelt emberi mivoltot törli el - írja a zarandok.ma.