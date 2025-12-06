A tudósok elemezték az egy hetes, csak vizet fogyasztó böjt hatékonyságát

Egy nemzetközi kutatócsoport 12 egészséges felnőtt részvételével hét napos, csak vizet fogyasztó böjtöt tartottak. A tudósok naponta körülbelül 3000 fehérje változását figyelték meg a vérben, így pontosan nyomon követhették, hogyan alakítja át a szervezet a kémiai folyamatait táplálék hiányában.

Kiderült, hogy a szervezet nem azonnal lép éhezési üzemmódba: a kezdeti fehérjeváltozások kisebbek voltak, míg a legfeltűnőbb változások a harmadik napra következtek be, és a kísérlet végéig folytatódtak. Kilenc kulcsfontosságú fehérjeváltozási mintázatot azonosítottak, amelyek az energiamegmaradáshoz, a zsírok és ketonok üzemanyagként való felhasználására való áttéréshez, valamint a szövetek védelméhez kapcsolódnak.

Különösen érdekesek voltak az extracelluláris mátrix molekulák eltolódásai, amelyek fontosak a szövetszerkezet és a sejtes jelátvitel szempontjából. A leptin szintjének csökkenése és a leptin iránti fokozott érzékenység az anyagcsere-átalakulás jele volt.

A résztvevők átlagosan 5,7 kg-ot fogytak: mind a zsír-, mind az izomraktárak csökkentek, de a szervezet fokozatosan áttért a fehérje hatékonyabb felhasználására. A zsírokra és ketonokra való áttérés fokozatosan történt, és a hormonok, valamint az immunmediátorok változásaival volt összhangban.

A tanulmány rávilágít a szervezet összetett, többlépcsős alkalmazkodására a hosszan tartó böjt esetén. Az eredmények alapot teremtenek a jövőbeli terápiás megközelítésekhez, amelyek a böjtölés pozitív hatásait kihasználhatják anélkül, hogy teljesen meg kellene tartózkodniuk az ételtől.

A szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy ne kísérletezzen önállóan a hosszú távú böjtöléssel anélkül, hogy konzultálna orvosával.