Az Airbus visszahívott hatezer repülőgépet

Az Airbus pénteken bejelentette mintegy hatezer A320-as repülőgép visszahívását, hogy sürgősen kicseréljen egy, a napfény sugárzására érzékeny vezérlőszoftvert, miután október végén incidens történt az egyik ilyen gépen az Egyesült Államokban.

Az európai repülőgépgyártó közleményben jelezte, hogy a technikai incidens elemzése nyomán arra kért minden olyan üzemeltetőt, amely ezt a szofter használja, hogy „azonnal állítsa le a járatokat”.

Az ominózus incidens október 30-én történt a JetBlue légitársaság egyik járatán, amely a mexikói Cancúnból New York közelébe, Newarkba tartott. A gépnek kényszerleszállást kellett végrehajtania a floridai Tampában.

Az incidens a Mexikói-öböl felett, utazómagasságban történt, amikor a gép hirtelen, anélkül, hogy a pilóták beavatkoztak volna, lefelé fordult. A pilóták ezt követően leszálltak a géppel. A tampai tűzoltók akkor az amerikai médiának azt mondták, hogy sérültek is voltak az utasok között.

Az incidens elemzése „feltárta, hogy az intenzív napfény károsíthatja a repülésvezérlő rendszerek működéséhez elengedhetetlen adatokat” - közölte az Airbus.

A legtöbb repülőgép esetében a szoftver cseréje az előző verzióra „néhány órát” vesz igénybe. De mintegy ezer repülőgép esetében ez magában foglalja a hardver cseréjét is, „ami hetekig tart majd” - idézett egy illetékest az AFP francia hírügynökség.

A meghibásodott szerkezet a magassági kormány és a csűrőlapok mozgatásáért felelős számítógép (elevator aileron computer - ELAC), amelyet a francia Thales gyártott. Az Airbusnak ez a beszállítója azt közölte az AFP-vel, hogy nem felelős a problémáért. A működést egy olyan szoftver biztosítja, amely nem a Thales felelőssége - jelezte az elektronikai vállalat.

Az Airbus nem nevezte meg a céget, amely tervezte és frissíti ezt a szoftvert.

A cégcsoport „elismeri, hogy a mostani ajánlások fennakadásokat okoznak az utasok és az ügyfelek számára”. „Elnézést kérünk az okozott kellemetlenségekért, és szorosan együttműködünk az üzemeltetőkkel, miközben a biztonságot tartjuk az első számú és legfontosabb prioritásunknak” - tette hozzá az európai repülőgépgyártó.

Az 1988-ban forgalomba állított Airbus A320 a világ legkelendőbb repülőgépe. Szeptemberben letaszította a trónról az amerikai Boeing 737-es egyfolyosós repülőgépét, amelynek első példányát 1968-ban adták át.

Szeptember végéig az Airbus 12 257-et szállított le A320-asából, míg a Boeing 737-esből 12 254-et értékesítettek.

Az AFP megkereste a JetBlue-t, hogy kommentálja az esetet, de a légitársaság nem reagált.

Az Air France azt közölte, hogy pénteken 35 járatot törölt, és szombaton is lesznek törlések.

„A törlésekkel kapcsolatban az utasokat egyenként értesítjük SMS-ben és e-mailben” - jelezte a francia légitársaság szóvivője.

Az American Airlines azt közölte, hogy már pénteken megkezdte a navigációs szoftver frissítését, miután megkapta az értesítést. Az amerikai légitársaság szerint a beavatkozást a flottájában lévő mintegy 340 érintett A320-as gép „nagy többségén” szombatig elvégzik. Esetleges késések várhatók emiatt - tette hozzá.

Az AFP által megkeresett másik amerikai cég, a United Airlines azt közölte, hogy „nem érintett” a hibában.

Más légitársaságokat azonban érzékenyen érint a probléma. A kolumbiai Avianca flottájának például - saját becslése szerint - 70 százaléka érintett, ezért „jelentős fennakadásokra” kell számítani a következő tíz napban. A jegyértékesítés december 8-ig szünetelteti ez a légitársaság.

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) közleményében jelezte, hogy az Airbus tájékoztatta a szoftvercseréről.

Ezek az intézkedések rövid távú zavarokat okozhatnak a repülési menetrendben, és ezáltal kellemetlenségeket az utasok számára. Ugyanakkor, mint mindig a repülés esetében, a biztonság a legfontosabb - írta az ügynökség.