Napvilágra került híres próféta titkos jóslata 2026-ra

A Messing rejtélyes alakja körüli vita a mai napig tart. Igazi próféta volt, vagy képzett sarlatán? Bár egyesek gúnyosan és szkepticizmussal néznek rá, egy dolog biztos: jóslatai elképesztő pontossága továbbra is lenyűgöz, és kérdéseket vet fel az emberi lehetőségek határaival kapcsolatban.

Messing a második világháború előtt megjósolta, hogy Hitler keleti előre nyomulása esetén várhatóan megölhető. Ezt követően Messinget Németország ellenségének nyilvánította, és fejére jutalmat tűztek ki, de sikerült elmenekülnie a Szovjetunió területére.

A „Мой СССР” (Az én Szovjetunióm) YouTube-csatorna Alekszandr Szokolov alezredesre hivatkozva közölte, hogy ez a történet hosszú évekig a „KGB titkos archívumában” volt őrzve. A forrás szerint Wolf Messing utolsó jóslatát pár hónappal halála előtt tette. A titokzatos levelet, amelyben üzenete szerepelt, és amelyet Leonid Brezsnyev, a Szovjetunió főtitkára személyesen pecsételt le, nemrég bontották fel egy koncerten a Lubjankán. A levélben, ahogy állítják, egy sorsdöntő döntésről volt szó, amelyet az Oroszország vezetőjének 2026-ban kell meghoznia.

„2026. február 26-án dől el Oroszország sorsa. A kék szemű embernek választania kell a háború és a béke között. Az ő döntésétől függ, hogy az emberiség megéri-e a 2027-es évet. Ezen a napon olyan esemény fog történni, amely az egész világot megrázza” – jósolta állítólag Messing, számol be a news.ru.

A forrás szerint a KGB archívumában őrizték a „1974 M jegyzőkönyvet”, amely tartalmazta Brezsnyev és Messing történelmi találkozójának jegyzőkönyvét. Ebben a híres médium leírta a mobiltelefonok hamarosan bekövetkező megjelenését és az „gondolatnál gyorsabb információátvitelt”. Azt is megjósolta, hogy 2026 februárjában egyfajta „történelmi elágazás” fog bekövetkezni.

Mit jósolt még Messing 2026-ra?

Wolf Messing biztosította, hogy 2026-ban „három erő fog összecsapni”: az sas (USA), a sárkány (Kína) és a medve (Oroszország). Messing véleménye szerint azonban megjelenik egy negyedik „erő” is – azok, „akik az aranyat és az információt birtokolják”, azok, „akiknek nincs hazájuk, de országokat irányítanak”. Ez az erő megpróbálja „háborúk és ellentétek révén összeütközésbe hozni a többi államot”.

Egy másik jóslata az volt, hogy egy hatalmas üstökös hirtelen megjelenése a globális változások előjele lesz.

„Ez figyelmeztetés lesz. Egy héten belül a Föld nem ott fog megremegni, ahol várják, hanem ott, ahol 1000 éve nyugalom van. Egy nap alatt minden kommunikációs rendszer leáll, és a világ csendbe borul” – idézte Messinget a forrás.

Wolf Messing áttörést jósolt az orosz tudományban 2026 után. Számításai szerint 2030-ra az emberiség legyőzheti az öregedést, 2040-re pedig elsajátíthatja a termonukleáris szintézist. 2050-ben az embereknek sikerül „kijutni a csillagok közé”. Ugyanakkor Messing szerint Oroszország fő partnere a jövőben „nem az lesz, aki most barát, hanem az, aki most ellenség”.

A látnok előre látta egy olyan technológia megjelenését is, amely képes lesz gyógyítani a betegségeket. Ez is 2026-ban fog megjelenni.

„Ez a technológia mindent megváltoztat. Ez a kulcsa annak, amit az emberek Istennek, a tudósok pedig egységes mezőnek neveznek” – idézte Messing szavait a forrás.