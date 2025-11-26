Európai Bíróság: Minden tagállamnak el kell ismernie a külföldön kötött melegházasságot

November 25-i határozata értelmében az Európai Unió minden tagállamának el kell ismernie a blokk más országaiban kötött azonos nemű házasságokat. A döntés azokra az országokra is vonatkozik, ahol a nemzeti jogszabályok egyébként nem teszik lehetővé az ilyen kapcsolatok hivatalos megkötését.

A luxembourgi testület egy konkrét ügy kapcsán hozta meg döntését. Két lengyel állampolgár, akiknek nevét nem hozták nyilvánosságra, még 2018-ban házasodott össze Berlinben. Amikor azonban hazatértek, a lengyel hatóságok megtagadták a németországi házassági anyakönyvi kivonat bejegyzését a hazai nyilvántartásba, arra hivatkozva, hogy a lengyel törvények nem ismerik el az azonos neműek házasságát.

Az Európai Bíróság határozata szerint a lengyel hatóságok eljárása jogellenes volt. Az indoklás szerint a tagállamok nem akadályozhatják polgáraik uniós jogainak gyakorlását adminisztratív eszközökkel - írja a The Insider.

„Ez sérti nemcsak a mozgás és a tartózkodás szabadságát, hanem a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához való alapvető jogot is” – áll az ítéletben. A bíróság hangsúlyozta: az uniós polgároknak joguk van szabadon költözni a tagállamok között, és „normális családi életet” élni mind az új lakóhelyükön, mind a származási országukba való visszatéréskor.

A döntés ugyanakkor fontos jogi különbséget tesz: az ítélet nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy megváltoztassák nemzeti családjogi törvényeiket, és lehetővé tegyék az azonos neműek házasságkötését a saját területükön. A határozat kizárólag a már megkötött külföldi házasságok jogi elismerésére és az ahhoz kapcsolódó jogok (pl. tartózkodás, öröklés) biztosítására vonatkozik.