Öt perccel a hamvasztás előtt, a koporsóban ébredt fel

A nő orvosi ellátást kapott, és állandó orvosi felügyelet alá helyezték

MH
 2025. november 24. hétfő. 15:06
Thaiföldön egy 65 éves helyi lakos ébredt fel a koporsóban közvetlenül a hamvasztás kezdete előtt.

Öt perccel a hamvasztás előtt, a koporsóban ébredt fel
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto

Hozzátartozói a nő holttestét vasárnap, november 23-án vitték el a krematóriumba. Szerintük az előző éjszaka halt meg.

Amikor egy alkalmazott kinyitotta a koporsót, megdöbbenve látta, hogy az állítólagos elhunytnak életjelei vannak. A krematórium vezetője úgy döntött, hogy a nőt kórházba küldi. Megígérte a családnak, hogy minden orvosi költséget fedez – számolja be a Bangkok Post.

Később az orvos megerősítette, hogy a nyugdíjasnak nem voltak szívmegállás vagy légzőszervi rendellenességei. Súlyos hipoglikémiát diagnosztizálták nála – kritikusan alacsony vércukorszintet. A nő orvosi ellátást kapott, és állandó orvosi felügyelet alá helyezték.

