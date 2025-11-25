Fontos a védekezés a szén-monoxid mérgezés ellen

A szén-monoxid színtelen, szagtalan gáz, mely sokkal erősebben kötődik a vörösvértestekben oxigént szállító hemoglobinhoz, mint maga az oxigén. A szén-monoxid-mérgezés ezért kifejezetten veszélyes, hiszen megakadályozza, hogy a vörösvértestek oxigént vegyenek fel, és a sejtekbe, szervekbe elég oxigén jusson, ami életveszélyes állapotot okoz!

A szén-monoxid (CO) jellemzően tökéletlen égésnél szabadul fel, amikor nincs elég oxigén az éghető anyag elégéséhez, és mérgező égéstermékek keletkeznek. A szén-monoxid felszaporodása általában a rosszul szellőző helyiségekben fordul elő.

A szén-monoxid-mérgezés különösen veszélyes alvó emberek esetében, hiszen ők észre sem veszik. A mérgezés következménye súlyos agykárosodás vagy halál is lehet, még mielőtt reagálni tudnának a veszélyre.

A szén-monoxid-mérgezés súlyosabb következményekkel jár a magzatokra (korai terhesség esetén a terhesség megszakítása is felmerülhet az agykárosodás nagy esélye miatt). Szintén nagy kockázatnak vannak kitéve a gyermekek és a szívbetegségben szenvedők. Szívbetegeknél angina pectoris vagy szívinfarktus is felléphet.

A CO mérgezés leggyakoribb kezdeti tünetei között szerepel a fejfájás, a gyengeség, a zavartság és a hányinger.

Később jelentkezhet alsó végtagi izomgyengeség, vizelési és székelési inkontinencia, gondolkodási problémák, légzési nehézségek, görcsök, szívritmuszavar, kóma.

A kis mértékű, de folyamatos szén-monoxid-mérgezés esetén felléphet fejfájás, gyengeség, hasi fájdalom, hányinger, látási zavarok, intellektuális hanyatlás.

A mérgezésnél az első feladat a további szén-monoxid-belélegzés megakadályozása. Ha úgy érzi, szén-monoxid-mérgezése van, azonnal menjen friss levegőre!

Ha környezetében valaki ilyen mérgezésben szenved, próbálja szellőztetéssel, friss levegőre vitellel megállítani a gáznak való további kitettséget, de mindig figyeljen arra, hogy ezt ne a saját biztonsága rovására tegye.

Szén-monoxid-mérgezés észlelésekor hívja a 112-t, és kérjen mentőt!

A biztonságos helyre vitt eszméletlen sérültnél a légút biztosítása és az újraélesztés megkezdése életmentő lehet.

A szén-monoxid-mérgezés akkor alakul ki, ha valaki nagy mennyiségű szén-monoxidot lélegez be. A szén-monoxid tökéletlen égés folyamán keletkezik.

A szén-monoxid jellemző forrásai a fűtőtestek, gázkonvektorok, tüzelőanyaggal működő térfűtő berendezések, gáztűzhely vagy tűzhely, vízmelegítő gázbojler, kandalló, kemence, beltéren működtetett faszén grillek, hordozható generátorok.

Fentieken túl az alapjáraton működő autó vagy teherautó is jelentős szén-monoxid kibocsátásra képes, ami a garázsban vagy zárt térben mérgezésveszélyt jelent.

A szén-monoxid már kis mennyiségben is maradandó károsodásokat okozhat.

A mérgezés lehetséges szövődménye lehet az agykárosodás, a szívkárosodás, a szervkárosodások, a halál. A szén-monoxid-mérgezés szövődményei potenciálisan életet veszélyeztetők!

A szén-monoxid-mérgezés diagnosztizálásához vérmintát vesznek, és megmérik a szén-monoxid-tartalmát. A mérgezésre jellemző tünetek 70 ppm (pars per millió) feletti szén-monoxid-érték esetén már jelentkeznek.

A szén-monoxid-mérgezés kezelésére 100%-os tisztaságú oxigént vagy magasnyomású 100% oxigént alkalmaznak, ami segít minél gyorsabban kiüríteni a szervezetből a gázt, és visszaállítani az oxigénellátást.

A szén-monoxid-mérgezés néhány óvintézkedés bevezetésével megelőzhető, például a gázzal, illetve égéssel működő készülékek, berendezések időszakos ellenőrzésével.

Óvintézkedések

Vásároljon szén-monoxid-riasztót, és helyezze el a szén-monoxid-forrás közelében. Ügyeljen az eszköz rendszeres karbantartására és az elemek cseréjére!

Gondoskodjon a gyakori szellőztetésről azokon a helyeken, ahol gázt, fát, propánt vagy más tüzelőanyagot égető járművek vannak.

Mindig gondosan ellenőriztesse otthonában kéményeit, nyílt égésterű berendezéseit (pl. kazán, bojler), és használja azokat rendeltetésüknek megfelelően.

Soha ne indítsa be autóját zárt garázsajtó mellett.

Ne aludjon gáz- vagy kerozinos térfűtő közelében.

Ne hagyja figyelmen kívül a szén-monoxid-mérgezés tüneteit.