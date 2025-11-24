Fa, szén, vagy brikett?

Nincs is jobb érzés télen, mint a meleg lakásban nézni a hóesést. Mindenki a lehető legolcsóbb és legjobb megoldást keresi a fűtési szezonban.

Egyre többen vannak, akik kályhával vagy éppen kandallóval fűtenek. Számukra több választási lehetőség is van. A cél, hogy minél gyorsabban minél melegebb legyen a házban. Megvizsgáltuk a három fő fűtési anyagot, hogy melyik lehet a legjobb választás télen. A fa, a szén és a brikett mind más előnyökkel és hátrányokkal jár. A „legjobb” attól függ, mire van szükségünk. Több tényező is befolyásolhatja a döntésünket, mint az ár, a fűtőérték, a tisztaság, a kényelem vagy a környezeti szempontok.

A tűzifa olcsó és könnyen beszerezhető. Környezetbarátabb, ha száraz (15–20% nedvesség). Kellemes, nagy lánggal ég. Viszont nedvesen rossz a hatásfoka, kormol, kátrányosít és helyigényes a tárolása. A tűzifa akkor jó választás, ha szeretnénk olcsón és viszonylag tisztán fűteni, és van helyünk tárolni a jól szárított fát.

A szén előnyei közé tartozik, hogy magas a fűtőértéke (kb. 20–28 MJ/kg), hosszú, egyenletes égést biztosít. Azonban erősen szennyez, egészségre és környezetre rosszabb. Néhány helyen már tiltják vagy korlátozzák.

A legutóbbi időben egyre népszerűbb a brikett. Sokan azért szavaznak rá, met nagyon magas és egyenletes fűtőértéke van (fa brikett: 16–19 MJ/kg), tiszta égést biztosít, kevés hamut termel, kis helyigényű, könnyen kezelhető és kicsi a nedvességtartalma (5–10%). Azonban drágább lehet, mint a tűzifa. Érdemes jó minőségűt vásárolni