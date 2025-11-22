Életeket menthet ez a kézjelzés

A „Signal for Help” egy kanadai nőjogi mozgalom indította el, eredetileg olyan nők számára, akik családon belüli erőszakot éltek át és segítségre szorulnak. Az egyszerű kézmozdulat gyorsan elterjedt, különösen a koronavírus-járvány idején, mivel alkalmas arra, hogy csendben segítséget kérjenek videóhívásokban.

Emelje fel a kezét, hajtsa be a hüvelykujját a tenyerébe, majd a másik négy ujjával fogja meg. Ez a kézjel szó nélkül felhívja a figyelmet egy vészhelyzetre.

Ez a gesztus nem mindig jelenti automatikusan azt, hogy a kívülállóknak közvetlenül kell tárcsázniuk a rendőrséget. Először is, ha lehetséges, biztonságos környezetben kell megközelíteni az érintett személyt. A következő lépéseket együtt lehet eldönteni, például egy sürgősségi hívást – magyarázzák el a gesztus kanadai feltalálói a weboldalukon, vette észre az Independent.