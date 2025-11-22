Egy zöldség védhet a rák ellen

A kelbimbó egészséges, C- és K-vitaminban gazdag zöldségféle, amely bizonyos egészségügyi előnyökkel is járhat, például csökkenti a szívbetegségek és egyes rákos megbetegedések kockázatát.

A kelbimbó kiváló fehérjeforrás, és mindössze 88 gramm, azaz 1 csésze nyers kelbimbó megfelel a National Institutes of Health (NIH) által ajánlott napi C-vitamin- és K-vitamin-szükségletnek.

A kelbimbó a keresztesvirágú zöldségek családjába tartozik. Az ebbe a családba tartozó zöldségek sokféle tápanyagot tartalmaznak és kevés kalóriát. A magas tápanyagtartalmú étrendre vágyóknak érdemes megfontolniuk, hogy a keresztesvirágú zöldségeket is beillesszék étrendjükbe.

A keresztesvirágú zöldségek fogyasztása számos egészségügyi előnnyel járhat, beleértve bizonyos betegségek, például a szívbetegségek és egyes rákos meg betegedések kockázatának csökkentését.

A kelbimbó fogyasztása jelentős mennyiségű K-1-vitamint biztosít. Egy 2017-es tanulmány az alacsony K-vitamin-bevitelt a csonttörés magasabb kockázatával hozta összefüggésbe. A megfelelő K-vitamin szükséges az egészséges csontképződéshez és mineralizációhoz.

A kelbimbó szintén nagyszerű kalciumforrás. A kalcium elengedhetetlen a csontok szilárdságához és a növekedéshez.

A kelbimbó az antioxidáns alfa-liponsavat (ALA) tartalmazza. Képes csökkenteni a glükózszintet, növelni az inzulinérzékenységet és megelőzni az oxidatív stressz okozta változásokat a cukorbetegeknél.

A keresztesvirágú zöldségek, például a kelbimbó, kéntartalmú vegyületeket tartalmaznak, amelyek keserű ízüket adják. Fogyasztásuk és emésztésük során ezek a vegyületek más aktív vegyületekké bomlanak le, amelyek megakadályozhatják a rák kialakulását az állatok egyes szerveiben.

A National Cancer Institute (NCI) következtetése szerint a prosztata-, vastagbél-, tüdő- és emlőrák kockázatára vonatkozó vizsgálatok általában nem találtak összefüggést a keresztesvirágú zöldségek fogyasztása és a rák között.

A kelbimbó nagy mennyiségű klorofillt, a növényekben előforduló zöld színezéket is tartalmaz. Egy tanulmány hasnyálmirigyrákos sejteken végzett vizsgálata szerint a klorofill antioxidánsként szolgálhat, és a hasnyálmirigyrák kialakulásáért felelős egyes vegyületek ellen hat.

Számos tanulmány azt is kimutatta, hogy a keresztesvirágú zöldségekben található vegyületek erőteljes rákellenes hatással bírhatnak. További kutatásokra van azonban szükség a keresztesvirágú zöldségek fogyasztása és a rák kockázatának összefüggéseit illetően.

A kelbimbó rengeteg C-vitamint tartalmaz. Az elegendő étrendi C-vitamin bevitele segíthet az embereknek megőrizni a szem egészségét és csökkenteni a szürkehályog kockázatát.

Az antioxidáns C-vitamin bevitele az étrend részeként segíthet megvédeni a bőrsejteket a napsugárzás és a szennyezés ellen.

A C-vitamin a szabad gyökök okozta károsodások ellen is felléphet, és szükséges a kollagén, a bőr szilárdságát és rugalmasságát támogató fehérje előállításához. Ez csökkentheti a ráncokat és javíthatja a bőr általános textúráját.

A kelbimbó a béta-karotin formájában lévő A-provitamin jó forrása is, amely létfontosságú az egészséges bőr számára.