Csökkenti a szívbetegségek kockázatát és segíti az emésztést

Amikor sokoldalú élelmiszerekről beszélgetünk, nem biztos, hogy a csicseriborsó jut először eszünkbe. Ezek a növényi eredetű élelmiszerek azonban nagy tápanyagtartalommal bírnak – és ízesíthetik a sós ételeket, valamint feldobhatják az édes finomságokat.

A csicseriborsó, amelyet garbanzóbabként is ismerünk, a hüvelyesek közé sorolható. Egy növényből származik, a történelem egyik legkorábbi termesztett zöldségei közé tartozik. A csicseriborsót azonban egyszerre tekintik zöldségnek és fehérjének is, mert annyira tápláló. Egyesek még szuperélelmiszernek is tartják.

A csicseriborsó úgynevezett teljes értékű fehérje, mivel mind a kilenc esszenciális aminosavat tartalmazza, amelyek olyan építőelemek, amelyek segítik a szervezetünk megfelelő működését. A csicseriborsó emellett kiváló forrása a nem állati eredetű fehérjéknek. Vegetáriánusok és vegánok számára is nagyszerűek.

Emellett a csicseriborsó tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal is. Ezek közé tartozik a kolin, amely segíti az agy és az idegrendszer zavartalan működését, valamint a folsav, a magnézium, a kálium és a vas. A csicseriborsó emellett magas A-, E- és C-vitamin-tartalommal is rendelkezik.

A csicseriborsó magas rosttartalmú. Valójában egy csészényi adag „nagyjából a felnőttek számára ajánlott napi rostbevitel majdnem felét teszi ki. Ez elősegíti a jóllakottságot (más szóval, segít, hogy tovább érezzük jóllakottnak magunkat), így nem eszünk túl sokat. Ez segíthet az embereknek a fogyásban, ha erre törekszenek vagy a súlyuk megtartásában.

Mivel a csicseriborsó magas rosttartalmú, segít megelőzni a székrekedést is – ami azzal a plusz bónusszal jár, hogy a gyomor-bélrendszer egészségét csúcsformában tartja.

A csicseriborsó természetesen nagyon alacsony nátriumtartalmú és koleszterinmentes. Emellett jó forrása a többszörösen telítetlen zsíroknak. A többszörösen telítetlen zsírok különösen segítenek a koleszterinszint szabályozásában (és csökkentésében), ami viszont csökkenti a szívbetegségek kialakulásának kockázatát.

A csicseriborsónak alacsony a glikémiás indexe, ami azt jelenti, hogy olyan étel, amely nem fogja megugratni a vércukorszintet.

A cöliákiával élőknél gluténérzékenység alakul ki, ami megnehezítheti a táplálkozást. A csicseriborsó azonban remek választás: Természetes módon gluténmentes.