Segítik a szervezetet a méreganyagok eltávolításában

Irina Lyalina biológus elmagyarázta , hogy bizonyos ételek támogathatják a szervezet természetes méregtelenítő folyamatait. Szerinte a zöldségek és a főzelékek kulcsszerepet játszanak, amelyek közül különösen kiemelkedő a cékla. A gyökérzöldség olyan enzimeket tartalmaz, amelyek elősegítik a vérképződést, így az egyik legértékesebb méregtelenítő élelmiszer.

A szakember tisztázta, hogy a keresztesvirágúak családjába tartozó növények pozitív hatással vannak a májra is. Serkentik a szerv tisztításában részt vevő enzimek szintézisét. Ahogyan azt a Lyalina által idézett publikáció is megjegyzi, ez a hatás segít fenntartani a normális májműködést.

A biológus külön kiemelte a fokhagymát. Kéntartalmának köszönhetően ez az élelmiszer elősegíti mind a máj, mind az immunrendszer megfelelő működését. Eközben a bogyós gyümölcsök és gyümölcsök – áfonya, málna, alma és citrom – jótékony hatással vannak más szervekre. Ezek az ételek gazdagok pektinben, amely segít eltávolítani a méreganyagokat a belekből.

A szakértő a zöld teát nevezte meg egy másik hasznos étrendi összetevőként. Katekineket tartalmaz, olyan anyagokat, amelyek segítik a májat az oxidatív stresszel szembeni ellenállásban. Lyalina a gyömbért is megjegyezte: javítja a vérkeringést és elősegíti a normális emésztést.