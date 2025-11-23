Montázs
Segítik a szervezetet a méreganyagok eltávolításában
A szakember tisztázta, hogy a keresztesvirágúak családjába tartozó növények pozitív hatással vannak a májra is. Serkentik a szerv tisztításában részt vevő enzimek szintézisét. Ahogyan azt a Lyalina által idézett publikáció is megjegyzi, ez a hatás segít fenntartani a normális májműködést.
A biológus külön kiemelte a fokhagymát. Kéntartalmának köszönhetően ez az élelmiszer elősegíti mind a máj, mind az immunrendszer megfelelő működését. Eközben a bogyós gyümölcsök és gyümölcsök – áfonya, málna, alma és citrom – jótékony hatással vannak más szervekre. Ezek az ételek gazdagok pektinben, amely segít eltávolítani a méreganyagokat a belekből.
A szakértő a zöld teát nevezte meg egy másik hasznos étrendi összetevőként. Katekineket tartalmaz, olyan anyagokat, amelyek segítik a májat az oxidatív stresszel szembeni ellenállásban. Lyalina a gyömbért is megjegyezte: javítja a vérkeringést és elősegíti a normális emésztést.