Nyolc kreatív módszer a kávézacc újrafelhasználására

A használt kávézacc számos jótékony anyagot tartalmaz – antioxidánsokat, rostot és fenolokat, amelyek egyes tanulmányok szerint 500-szor hatékonyabbak lehetnek, mint a C -vitamin. Szerkezetüknek és kémiai összetételüknek köszönhetően második életre találhatnak mind a kertben, mind otthon.

A kávézacc nem szemét

Sokan szemétnek gondolják, pedig számtalan rejtett értéke van.

Használja természetes trágyaként vagy komposzt-összetevőként a talaj tápanyagokkal való gazdagításához.

Használja a zaccot természetes szagtalanítóként a hűtőszekrényben vagy a cipőjében.

Adja hozzá házi készítésű tisztítókeverékekhez, hogy fokozza a súroló tulajdonságokat és segítsen megszüntetni a szagokat.

A zaccból készíthet házilag gyertyákat lágy kávéillattal.

Természetes festékként használható textíliákhoz és papírhoz.

Permetezze be a kertjét, hogy védőréteget hozzon létre, amely elriaszthat bizonyos kártevőket és mikroflórát.

Adja a fürdővizéhez, vagy használja gyengéd bőrradírként a bőr gyengéd hámlasztásához.

Használja szobanövények ápolószereként, kis mennyiséget óvatosan adjon a talajhoz, írta a Gismeteo.