Nyolc kreatív módszer a kávézacc újrafelhasználására
Sokrétű felhasználás
Sokan szemétnek gondolják, pedig számtalan rejtett értéke van.
Használja természetes trágyaként vagy komposzt-összetevőként a talaj tápanyagokkal való gazdagításához.
Használja a zaccot természetes szagtalanítóként a hűtőszekrényben vagy a cipőjében.
Adja hozzá házi készítésű tisztítókeverékekhez, hogy fokozza a súroló tulajdonságokat és segítsen megszüntetni a szagokat.
A zaccból készíthet házilag gyertyákat lágy kávéillattal.
Természetes festékként használható textíliákhoz és papírhoz.
Permetezze be a kertjét, hogy védőréteget hozzon létre, amely elriaszthat bizonyos kártevőket és mikroflórát.
Adja a fürdővizéhez, vagy használja gyengéd bőrradírként a bőr gyengéd hámlasztásához.
Használja szobanövények ápolószereként, kis mennyiséget óvatosan adjon a talajhoz, írta a Gismeteo.