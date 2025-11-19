A tömeghisztéria rejtélye

A tömeghisztéria, egy pszichogén tömegzavar, olyan jelenség, amelyben emberek nagy csoportjai hirtelen hasonló fizikai tüneteket kezdenek tapasztalni szervi ok nélkül. Ezeket az állapotokat pszichológiai stressz, pánik vagy félelem okozza, amelyek gyorsan terjednek a csoporton belül.

A történelmi példák közé tartozik a középkor „tánckórja” és a salemi boszorkányüldözések. A modern esetek, mint például a mexikói iskoláslányok tömeges járványkitörései, a stresszes körülmények és a szeretteikkel való korlátozott kommunikáció hatását mutatják be.

A közösségi média felerősíti a tünetek terjedését, láncreakciókat hozva létre. A pszichológusok ezeket a jelenségeket a nocebo- effektusnak tulajdonítják – a negatív következmények előérzetének, amely fokozza a tünetek megnyilvánulását.

A kezeléshez a stressz forrásának azonosítása, pszichológiai támogatás és a jelenség természetének megértése szükséges. A tömeghisztéria továbbra is rejtély, tükrözi a kollektív psziché összetettségét és a társadalmi tényezők szerepét az emberi egészségben - írta meg a Gismeteo.