Nostradamus komor jóslatai 2025 végére

A jós figyelmeztetett az űrből érkező fenyegetésre is

MH
 2025. november 20. csütörtök. 10:09
Frissítve: 2025. november 20. 10:26
2025 végére az asztrológus egy nagyszabású járványt és egy globális katonai konfliktus kezdetét látta előre.

Nostradamus komor jóslatai 2025 végére
Michel de Nostre-Dame (Nostre Dame), más néven Nostradamus, asztrológus (1503-1566) portréja
Fotó: AFP/Leemage

Próféciái szerint 2025 utolsó negyedében olyan események történhetnek, amelyek megkérdőjelezik az emberiség létezését. Egy új katonai konfliktus a világ színpadán a hatalom újraelosztásához vezet, ennek következtében a Nyugat átadja a vezetést más hatalmaknak – írja a Mirror.

Ugyanakkor Nostradamus egy elhúzódó összecsapás végét is jósolta, amelyet a szakértők az ukrajnai háborúhoz kötnek. Azonban ennek a konfliktusnak a vége egybeesethet egy új járványsal és a brit ellenségeskedések kitörésével.

Emellett a jós figyelmeztetett az űrből érkező fenyegetésre. Említett egy "tűzgolyót", amely az űr mélyéről érkezhet, és fenyegetést jelenthet a bolygón élő életre.

