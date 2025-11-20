Montázs
Nostradamus komor jóslatai 2025 végére
A jós figyelmeztetett az űrből érkező fenyegetésre is
Próféciái szerint 2025 utolsó negyedében olyan események történhetnek, amelyek megkérdőjelezik az emberiség létezését. Egy új katonai konfliktus a világ színpadán a hatalom újraelosztásához vezet, ennek következtében a Nyugat átadja a vezetést más hatalmaknak – írja a Mirror.
Ugyanakkor Nostradamus egy elhúzódó összecsapás végét is jósolta, amelyet a szakértők az ukrajnai háborúhoz kötnek. Azonban ennek a konfliktusnak a vége egybeesethet egy új járványsal és a brit ellenségeskedések kitörésével.
Emellett a jós figyelmeztetett az űrből érkező fenyegetésre. Említett egy "tűzgolyót", amely az űr mélyéről érkezhet, és fenyegetést jelenthet a bolygón élő életre.