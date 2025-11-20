Nostradamus komor jóslatai 2025 végére

2025 végére az asztrológus egy nagyszabású járványt és egy globális katonai konfliktus kezdetét látta előre.

Próféciái szerint 2025 utolsó negyedében olyan események történhetnek, amelyek megkérdőjelezik az emberiség létezését. Egy új katonai konfliktus a világ színpadán a hatalom újraelosztásához vezet, ennek következtében a Nyugat átadja a vezetést más hatalmaknak – írja a Mirror.

Ugyanakkor Nostradamus egy elhúzódó összecsapás végét is jósolta, amelyet a szakértők az ukrajnai háborúhoz kötnek. Azonban ennek a konfliktusnak a vége egybeesethet egy új járványsal és a brit ellenségeskedések kitörésével.

Emellett a jós figyelmeztetett az űrből érkező fenyegetésre. Említett egy "tűzgolyót", amely az űr mélyéről érkezhet, és fenyegetést jelenthet a bolygón élő életre.