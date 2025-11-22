Gyulladáscsökkentő, jó lehet a merevedési zavarra, és az elmét is karban tartja

A ginzeng lehetséges előnyei a gondolkodás javításától a merevedési zavarok kezelésén át a vércukorszint csökkentéséig terjednek. Ráadásul segíthet a gyulladások csökkentésében is.

A ginzeng a stresszcsökkentéséből is kiveszi a részét

A ginzeng egy rövid, lassan növő, húsos gyökerű növény 11 különböző fajtáját jelenti. Világos színű, villás gyökere, viszonylag hosszú szára és ovális alakú, zöld levelei vannak.

Fokozhatja az energiát, csökkentheti a vércukor- és koleszterinszintet, csökkentheti a stresszt, elősegítheti a relaxációt, kezeli a cukorbetegséget és a szexuális diszfunkciót a férfiaknál.

A kutatók úgy vélik, hogy a ginzenozidok, a ginzengben található kémiai összetevők felelősek a gyógynövény bármely klinikai hatásáért.

A ginzeng segíthet serkenteni a fizikai és szellemi aktivitást azoknál az embereknél, akik gyengének és fáradtnak érzik magukat.

Egy 2014-es tanulmány a rákkezelésben részesülő emberek körében megállapította, hogy a ginzeng segített csökkenteni a rák okozta fáradtságot. A kutatók azonban csak a ginzeng energiafokozó hatását dokumentálták a jelenleg kezelés alatt álló embereknél.

A ginzeng javíthatja a gondolkodási folyamatokat és a megismerési képességeket. A ginzeng összetevői képesek kezelni bizonyos kognitív hiányosságokat. Ezek a vizsgálatok azt mutatták, hogy a ginzeng csökkentheti az oxidatív stresszt, ami a kognitív funkciók javulásához vezethet.

A ginzeng csökkentheti a gyulladást. Egy tanulmány szerint a ginzenozidok, a ginzeng aktív összetevői, az immunrendszer olyan útvonalait célozhatják meg, amelyek csökkenthetik a gyulladást.

Egy tanulmány tesztelte a vörös ginzeng hatását a merevedési zavarra. A felülvizsgálat kimutatta, hogy a vizsgálatok száma, a teljes mintanagyság és a kísérleti módszerek minősége nem volt elegendő a folyamatos klinikai előnyök bizonyításához.

A ginzeng egereken kifejtett hatásaival kapcsolatos kutatások lehetséges kapcsolatot sugallnak a ginzeng és az influenza és a légúti szinciális vírus (RSV) kezelése és megelőzése között.

A vörös ginzeng kivonat javíthatja az influenzavírussal fertőzött emberi tüdőhámsejtek túlélését.

A ginzeng segíthet a vércukorszint csökkentésében és a cukorbetegség kezelésében. A ginzenozidok más mechanizmusok segítségével befolyásolhatják az inzulintermelést a hasnyálmirigyben, és javíthatják az inzulinrezisztenciát.