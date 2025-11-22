Montázs
Gyulladáscsökkentő, jó lehet a merevedési zavarra, és az elmét is karban tartja
Segíthet serkenteni a fizikai és szellemi aktivitást
A ginzeng egy rövid, lassan növő, húsos gyökerű növény 11 különböző fajtáját jelenti. Világos színű, villás gyökere, viszonylag hosszú szára és ovális alakú, zöld levelei vannak.
Fokozhatja az energiát, csökkentheti a vércukor- és koleszterinszintet, csökkentheti a stresszt, elősegítheti a relaxációt, kezeli a cukorbetegséget és a szexuális diszfunkciót a férfiaknál.
A kutatók úgy vélik, hogy a ginzenozidok, a ginzengben található kémiai összetevők felelősek a gyógynövény bármely klinikai hatásáért.
A ginzeng segíthet serkenteni a fizikai és szellemi aktivitást azoknál az embereknél, akik gyengének és fáradtnak érzik magukat.
Egy 2014-es tanulmány a rákkezelésben részesülő emberek körében megállapította, hogy a ginzeng segített csökkenteni a rák okozta fáradtságot. A kutatók azonban csak a ginzeng energiafokozó hatását dokumentálták a jelenleg kezelés alatt álló embereknél.
A ginzeng javíthatja a gondolkodási folyamatokat és a megismerési képességeket. A ginzeng összetevői képesek kezelni bizonyos kognitív hiányosságokat. Ezek a vizsgálatok azt mutatták, hogy a ginzeng csökkentheti az oxidatív stresszt, ami a kognitív funkciók javulásához vezethet.
A ginzeng csökkentheti a gyulladást. Egy tanulmány szerint a ginzenozidok, a ginzeng aktív összetevői, az immunrendszer olyan útvonalait célozhatják meg, amelyek csökkenthetik a gyulladást.
Egy tanulmány tesztelte a vörös ginzeng hatását a merevedési zavarra. A felülvizsgálat kimutatta, hogy a vizsgálatok száma, a teljes mintanagyság és a kísérleti módszerek minősége nem volt elegendő a folyamatos klinikai előnyök bizonyításához.
A ginzeng egereken kifejtett hatásaival kapcsolatos kutatások lehetséges kapcsolatot sugallnak a ginzeng és az influenza és a légúti szinciális vírus (RSV) kezelése és megelőzése között.
A vörös ginzeng kivonat javíthatja az influenzavírussal fertőzött emberi tüdőhámsejtek túlélését.
A ginzeng segíthet a vércukorszint csökkentésében és a cukorbetegség kezelésében. A ginzenozidok más mechanizmusok segítségével befolyásolhatják az inzulintermelést a hasnyálmirigyben, és javíthatják az inzulinrezisztenciát.