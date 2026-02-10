Kihívást jelenthet a mesterséges intelligencia?

A mesterséges intelligencia (MI) fejlődése olyan gyors, hogy a felhasználók nagy része világszerte kihívásként éli meg, ám ezzel együtt is a következő évtizedek legmeghatározóbb technológiai újításának tartja – közölte a Bosch kedden az MTI-vel.

A cég nemzetközi felmérése szerint az MI megítélése egyre kedvezőbb, a felhasználók az összes technológia közül ettől várják a legkedvezőbb társadalmi hatást. Alkalmazására a megkérdezettek 56 százaléka felkészültnek gondolja magát, de körülbelül ugyanennyien örülnének annak is, ha a fejlődés szünetelne egy kicsit, hogy legyen idő utolérni a változásokat.

A magyarországi felhasználók a közlemény szerint körülbelül a világátlagnak megfelelően viszonyulnak az MI-hez. Míg egy éve 53 százalék, idén már 60 százalék tartja a következő évtized legmeghatározóbb technológiájának, ennél kissé a német és a francia várakozás is visszafogottabb. Ezzel együtt 27 százalék tart kedvezőtlen hatásoktól, ilyen arányú fenntartás nem övezi a többi technológiai újítás egyikét sem – tették hozzá.

A felemás értékítélet miatt a Bosch fontosnak tartja az ismeretterjesztést, a széles körű felvilágosítást. A MI felelősségteljes alkalmazásához a kritikus gondolkozást és a kiberbiztonsági tudatosságot kell fejleszteni, a biztonságos felhasználásban a Bosch internetes felületein elhelyezett tartalmak is segíthetnek – olvasható a közleményben.

Az idei Bosch Tech Compass felmérésében több mint 12 ezren vettek részt. A részletes eredményeket tartalmazó összesítést a cég honlapján tették közzé.