Nehezen száradnak a ruhák télen?

A ruhák szárítása télen különösen nagy feladat, hiszen a lakásban sokkal nehezebben, és esetleges negatív következményekkel járóan száradnak meg. Adunk néhány tippet a teregetéshez, hogy gyorsan leszedhesse a ruháit a szárítóról, és a lakás se lássa kárát a sok párának.

A teregetés nem egy bonyolult házimunka, mégis sok múlik az apróságokon, különösen a téli, hideg időszakban. Ha viszont néhány dologra odafigyelünk, azzal nemcsak a ruháink száradnak gyorsabban és szebben, de a lakást is megóvjuk a párától, sőt, még a fűtésszámlán is spórolhatunk!

Kifordítva jobb

Az olyan vastagabb anyagú ruhadarabokat, mint a farmerek és a téli pulóverek, érdemes kifordítva teregetni, mert így gyorsabban száradnak. Valójában már a mosáshoz is célszerű kifordítani, így megóvhatjuk az anyag színét, és megakadályozhatjuk a szöszösödését – írja a Mindmegette.

Facsarjuk ki teljesen

Minél magasabb fokozatra állítjuk a mosógép centrifugaprogramját, annál több vizet présel ki a ruhákból, így értelemszerűen gyorsabban is száradnak majd meg. Azoknál a ruhadaraboknál, amelyek anyag ezt jól bírja, nyugodtan működtessük a gépet a legmagasabb pörgőfokozaton.

Teregetés a radiátoron: biztos, hogy jó ötlet?

Bár logikusnak tűnhet azzal gyorsítani a száradás folyamatát, hogy a radiátorra pakoljuk a ruhákat, valójában ez egy hiba, amit sokan elkövetnek. A radiátorra teregetett ruha meggátolja, hogy a meleg levegő megfelelően tudjon keringeni, ezzel megnő a páratartalom, ami a helyiségben penészedést okozhat. Arról nem is beszélve, hogy így több energiát használunk fel, vagyis jelentősen megnövekedhet a fűtésszámla.

A radiátor helyett érdemes ruhaszárító állványt használni, amit közel helyezhetünk a fűtőtesthez, így gyorsítva a száradást, de nem gátolva az energiafelhasználás hatékonyságát.

Túl sokat akarunk egyszerre

Sem mosáskor, sem teregetéskor nem túl szerencsés, ha egyszerre túl sok ruhával dolgozunk. Ha túl sokat pakolunk a szárítóra, a levegő nem tud megfelelően áramolni a ruhák között, emiatt nehezebben száradnak meg, ráadásul kellemetlen, dohos szaguk is lehet.

Pára ellen

Ha aggódunk a pára okozta penészedés miatt, akkor időnként szellőztessük ki a helyiséget, ahol a ruhákat szárítjuk. Az is jó megoldás, ha néhány órára az erkélyre vagy az udvarra tesszük ki a ruhákat, fedett helyre, mert bár hideg van, a friss levegő így is teszi a dolgát. Ezután sokkal gyorsabban megszáradnak bent, így illatosak is lesznek, és a penész miatt sem kell fájnia a fejünknek.

Este melegebb van

A legtöbb távfűtéses otthonban az esti, éjjeli órákban a szolgáltató magasabbra állítja a hőmérséklet, hogy ellensúlyozza az éjjeli lehűlést ezzel. Érdemes kihasználni az extra hőt, és ekkorra időzíteni a teregetést. Reggelre frissen mosott, száraz ruhák várnak majd bennünket.

Ha kell az extra segítség

Ha az egyszerű házi praktikák nem működnek, érdemes elgondolkodni valamilyen, a helyzetünket megkönnyítő készülék beszerzésén. Például egy szárítógép jó szolgálatot tehet.

Legalább ilyen hasznos lehet egy páramentesítő készülék, ami csökkenti a száradás miatt keletkező párát, ezáltal még a levegő minőségét is javítja.