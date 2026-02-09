Ez a jel árulkodik a rejtett penészről

A fürdőszobában vagy a konyhában felbukkanó, gyorsan mozgó, apró állatkák jelenléte arra utalhat, hogy valami gond van a szellőzéssel, és már penész lehet a lakásban. Az ezüstös pikkelyke megjelenése figyelmeztetés: az egészséget károsító penészesedés elindult.

Ha ilyen rovart lát, tuti, hogy valahol már ott a penész a lakásban

Nevével ellentétben az ezüstös pikkelyke nem egy kedves kis élőlény, hanem egy rejtőzködő rovar, amely a sötét, meleg helyeket kedveli. Legtöbbször a fürdőszoba vagy a konyha csempéjén, padlóján láthatja, ahogy suhan, a „székhelye” pedig párás, sötét helyen van. Ha veszélyben érzi magát, mozdulatlanná dermed, majd újra rohanni kezd.

Honnan tudja, hogy ezüstös pikkelyke van a lakásban?

A lakásban otthagyja a nyomát, elsősorban a borsra emlékeztető ürülékét, és persze majdnem mindent megrág, ami az útjába kerül: imádja a textileket, a tapétát, a papírcsomagolásokat, a könyveket, a cukrot, a lisztet sőt még a kávét is. Igaz, az embert nem bántja, nem terjeszt betegséget, de azért bosszantó a jelenléte - írja a Mindmegette.

Az ezüstös pikkelyke 7–10 milliméter hosszú, jellegzetes külsejét az ezüstös csillogás adja, amit a testet borító apró pikkelyek okoznak. Ha megfogja, ezek a pikkelyek az ujjadra tapadnak.

Mit tehet ellene?

Fontos, hogy ne vigye be a lakásba, ezért ha vásárol vagy rendel gabonaféléket, cukros ételeket, fűszereket stb., nézze át a dobozokat! Tartson mindent légmentesen zárható tárolókban.

Imádja a könyveket, a magazinokat, fotókat, ezért érdemes ezeket is jól zárható dobozokban tárolni, vagy rendszeresen áttörölgetni, leporszívózni.

Bizonyos illatokra nagyon érzékeny: utálja a levendula, a citrom és az ecet illatát. Mossa fel a padlót ecetes vízzel, tegyen a kamrába szárított levendulát és illatosítsa az otthonát levendula vagy citrom illóolajjal.

Szilikonnal tömjön be minden repedést, melyeken esetleg bejuthat a lakásba. Tegyen fel LED-szalagokat is, melyek fénye éjjel elriasztja a kis állatkákat.

Ha az ezüstös pikkelykével találkozik, az penész jelenlétére is utalhat, mivel azt is imádja: szívesen eszik belőle, ezzel is csökkentve a mennyiségét. (Ilyen szempontból hasznos állatka...) Vizsgálja át a szekrényeket, a fiókokat, húzza el a bútorokat és a szennyestartót, hogy megtalálja a penész nyomait.

Mi a teendő, ha megtalálja a penészfoltot?

Ne próbálja meg vizes szivaccsal ledörgölni a penészt a falról és más felületekről, mert ezzel csak elősegíti a gombák szaporodását. Ehelyett inkább speciális vegyszerrel fújja be, hagyja hatni, majd egyszerűen törölje le.

Így előzheti meg a penész kialakulását

Ha nincs a fürdőszobában szellőző, ne fürödjön zárt ablakoknál, ajtóknál!

Ne teregessen ki a nedves ruhákat rosszul szellőző helyiségekben!

Főzéskor használjon a páraelszívót: nemcsak megszünteti a kellemetlen szagokat, de képes eltüntetni a gőzt, ezáltal csökkenti a párát és sokkal tisztább és frissebb lesz a levegő. Fontos, hogy főzés után hagyja tovább működni még egy ideig!

Szerezzen be a szobákba egy páratartalom mérőt, amely segít a levegő megfelelő páratartalmának beállításában és szinten tartásában. Az ideális 40-60 százalék között van, ha az érték e fölé emelkedik, ideje szellőztetni.

A sós víz permetezése elterjedt védekezés penész ellen, különösen, ha megelőzésről van szó. Emellett a sólámpa is sokat javíthat a szoba klímáján, valamint a tablettás vagy pasztillás páramentesítők a só és egyéb adalékanyagok segítségével képesek magukba szívni és megkötni a nedvességet.