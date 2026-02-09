A téli szellőztetés 5 alapszabálya

A téli hónapokban hajlamosak vagyunk bezárkózni. Szeretjük a meleget és nem komfortos érzés, amikor átjárja a lakást a húzó hideg. Így aztán ódzkodunk a szellőztetéstől is, pedig a friss levegő ilyenkor is elengedhetetlen.

A lakásban ugyanis gyorsan felhalmozódik a pára, a por és ha kályhával vagy kandallóval fűtünk, akkor a korom is. Mindez a levegő minőségének a romlásához, valamint fáradtsághoz, fejfájáshoz vezethet. Ahhoz, hogy egészséges maradjon az otthonunk levegője, érdemes betartani néhány alapvető szabályt a téli szellőztetéshez.

1. Rövid ideig, de alaposan szellőztessünk

Télen nem az órákig nyitva hagyott ablak lesz a megoldás. Sokkal inkább a gyors, intenzív szellőztetésre esküszünk: naponta többször 5–10 percre teljesen tárjuk ki az ablakokat. Így a levegő gyorsan és hatékonyan kicserélődik, a falak és a bútorok viszont nem hűlnek ki.

2. Kapcsoljuk le a fűtést szellőztetés előtt

Szellőztetés előtt mindig zárjuk el a radiátort vagy vegyük lejjebb a fűtést. Ettől nem lesz alaposabb a szellőztetés, cserébe nem fűtjük az utcát – sok kicsi sokra megy alapon, energiát spórolhatunk. Nem kell félni, a nyílászárók becsukása után, a visszakapcsolt fűtésnek nem kell felpörögnie, gyorsan visszamelegszik a tér.

3. Használjuk ki a kereszthuzat erejét

Ha van rá lehetőségünk, egyszerre több ablakot is nyissunk ki, sőt, ha lehet akár a bejárati ajtót is. A kereszthuzat ugyanis sokkal gyorsabban és hatékonyabban kicseréli a levegőt, mint egyetlen, óvatoskodva, résnyire nyitott ablak. Ne féljünk a téli huzattól, tárjuk ki az ablakokat.

4. Figyeljünk a páratartalomra is

A téli szellőztetés egyik fő célja a felesleges pára eltávolítása. Főzés, zuhanyzás vagy ruhaszárítás után különösen fontos a szellőztetés, mert a magas páratartalom kedvez a penész kialakulásának. A levegő, akkor is – ha éppen szakad a hó, vagy ha hideg van – segíthet a magas páraszint csökkentésében.

5. Időzítsük a szellőztetést tudatosan

Természetesen nagyon fontos, mikor szellőztetünk. A reggeli és esti órák jóval ideálisabbak, hiszen azokban a napszakokban a levegő frissebb, és kevesebb a szmog is. Városban, főleg, ha forgalmas utcában élünk, igyekezzünk elkerülni a forgalmi csúcsidőt, így tisztább levegő juthat a lakásba - írja a Mindmegette.

Extra tipp:

Elalvás előtt, akkor is, ha éjfélkor kerülünk ágyba, engedjük meg magunknak a téli éjjel friss levegőjének luxusát. Nyissunk ablakot a hálószobában pár percre. Míg megújul a levegő, verjük fel a párnát, ágyazzunk meg, nem baj, ha a hűvös beszökik az ágyba is kicsit. Az áporodott, elhasznált levegő ugyanis nem kedvez a jó alvásnak. Az üde levegő ellenben, főleg ha nem félünk az orrunkon át nagyokat lélegezni belőle, nyugodt alvást biztosít. Éljünk vele akkor is, ha fogcsikorgató a hideg.