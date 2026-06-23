Ősbemutatóval is készül a következő évadra a Budapesti Operettszínház

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A Remény évada címmel hirdette meg 2026/2027-es szezonját a Budapesti Operettszínház, amely ősbemutatóval, operettpremierrel, musicalgálával és nemzetközi turnéval várja közönségét.

Kiss-B. Atilla, a Budapesti Operettszínház főigazgatója a teátrum hétfői budapesti sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy A Notre Dame-i toronyőr német nyelvű változatával a társulat történetének leghosszabb egybefüggő európai turnéjára indul. Az előadás 2026 őszétől mintegy hat hónapon át, majd 2027 nyarán további két hónapon keresztül lesz látható német nyelvterületen az ATG Entertainment szervezésében. Kiss-B. Atilla hangsúlyozta: a külföldi vendégjátékok idején a budapesti előadások zavartalanul folytatódnak.

A főigazgató elmondta azt is, hogy a következő évad első premierje Szomor György Mindig itt leszünk című rockmusicalje lesz, amely a mohácsi csata 500. évfordulójára készült. Az előadást szeptember 11-től láthatja a közönség a Budapesti Operettszínházban.

A produkció a fiatal II. Lajos király, Habsburg Mária és kortársaik sorsán keresztül idézi meg a helytállás, az áldozatvállalás és a remény történetét. A zenét, a dalszövegeket és a szövegkönyvet Szomor György jegyzi, a rendező Homonnay Zsolt, a koreográfus Simon István, a zenei vezető Tassonyi Zsolt. A jelmezeket Berzsenyi Krisztina, a díszletet pedig Túri Erzsébet tervezi.