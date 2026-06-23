Ősbemutatóval is készül a következő évadra a Budapesti Operettszínház

A Remény évada címmel hirdette meg 2026/2027-es szezonját a Budapesti Operettszínház, amely ősbemutatóval, operettpremierrel, musicalgálával és nemzetközi turnéval várja közönségét.
Kiss-B. Atilla, a Budapesti Operettszínház főigazgatója a teátrum hétfői budapesti sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy A Notre Dame-i toronyőr német nyelvű változatával a társulat történetének leghosszabb egybefüggő európai turnéjára indul. Az előadás 2026 őszétől mintegy hat hónapon át, majd 2027 nyarán további két hónapon keresztül lesz látható német nyelvterületen az ATG Entertainment szervezésében. Kiss-B. Atilla hangsúlyozta: a külföldi vendégjátékok idején a budapesti előadások zavartalanul folytatódnak.
A főigazgató elmondta azt is, hogy a következő évad első premierje Szomor György Mindig itt leszünk című rockmusicalje lesz, amely a mohácsi csata 500. évfordulójára készült. Az előadást szeptember 11-től láthatja a közönség a Budapesti Operettszínházban.
A produkció a fiatal II. Lajos király, Habsburg Mária és kortársaik sorsán keresztül idézi meg a helytállás, az áldozatvállalás és a remény történetét. A zenét, a dalszövegeket és a szövegkönyvet Szomor György jegyzi, a rendező Homonnay Zsolt, a koreográfus Simon István, a zenei vezető Tassonyi Zsolt. A jelmezeket Berzsenyi Krisztina, a díszletet pedig Túri Erzsébet tervezi.
Homonnay Zsolt, a Budapesti Operettszínház művészeti vezetője a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: az alkotók tudatosan olyan címet választottak, amely túlmutat a mohácsi vereséghez kapcsolódó elsődleges asszociációkon. Mint fogalmazott, a darab központi gondolata, hogy a mohácsi csata résztvevői közül mára eltűntek a korabeli birodalmak és dinasztiák, a magyar nemzet azonban fennmaradt, megőrizte nyelvét és kultúráját. Hozzátette: az előadás a túlélés, az élni akarás és a nemzedékeken át öröklődő kulturális örökség története.
Szomor György arról beszélt, hogy a mű megírását hosszú kutatómunka előzte meg. Elmondása szerint a történelmi források tanulmányozása során a korszak szereplői fokozatosan „emberekké váltak”: nem királyokat és hadvezéreket látott bennük, hanem szerelmes férfiakat, aggódó nőket, családapákat és családanyákat. A musical ezért emberi sorsokon, érzelmeken és drámákon keresztül mutatja be a történelmi eseményeket.
A következő évad másik kiemelt premierje Kálmán Imre A montmartre-i ibolya című operettje lesz, amelynek bemutatóját 2027. május 28-án tartják. Pfeiffer Gyula főzeneigazgató az előadás kapcsán elmondta: a magyar állam által megvásárolt és az Operettszínház rendelkezésére bocsátott Kálmán-hagyaték eredeti kéziratai lehetővé tették, hogy az alkotók visszatérjenek a szerző eredeti elképzeléseihez. Kiemelte, hogy a korábbi előadások jelentős része egy 1954-es kamaraszínházi átdolgozáson alapult, míg az új produkció a fennmaradt kéziratok alapján igyekszik rekonstruálni Kálmán Imre eredeti művét.
A musical műfaj kedvelőit a Ragyogó csillagok című musicalgála is várja, amely a musicalirodalom legismertebb slágereiből kínál egész estés válogatást.
A 2026/2027-es évadra szóló bérletek értékesítése június 23-án 10 órakor kezdődik, a meglévő bérletesek július 31-ig újíthatják meg bérletüket. A szeptemberi és októberi előadásokra az Operett Arany Klub törzskártyatulajdonosai június 24-től válthatnak jegyet, a nagyközönség számára pedig június 25-én 10 órakor indul a jegyértékesítés.