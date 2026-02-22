Új programokkal készül a Vatikán a Szent Péter-bazilika jubileumára

Átfogó programmal készül a Vatikán a Szent Péter-bazilika felszentelésének 400. évfordulójára – közölte a Kommerszant a vatikáni tájékoztatás alapján. Az idei jubileum célja a zarándokok és turisták milliós tömegének egyenletesebb elosztása, valamint a bazilika műkincseinek védelme.

A sorban állás csökkentésére online foglalási rendszert vezettek be, a szertartásokat pedig több mint 60 nyelven biztosított szinkrontolmácsolás kíséri. A templom teraszán állandó kiállítás nyílt az épület történetéről, a büfét pedig csaknem kétszeresére bővítették.

Korábban vita alakult ki amiatt, hogy a kupola tetején kávézó és mellékhelyiségek jelentek meg, ám a Vatikán szerint a Michelangelo által tervezett kupolához vezető fárasztó lépcsőzés után alapvető kényelmi szolgáltatásokra van szükség. A jubileum alkalmából bemutatták a Michelangelus nevű betűtípust is, amely a reneszánsz mester kézírásán alapul.

A bazilika a korábbi templom helyén épült, amely a hagyomány szerint Szent Péter apostol sírja fölött állt, és 1626-ban szentelte fel VIII. Orbán pápa.