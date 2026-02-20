Teltházzal megy a Hogyan tudnék élni nélküled? musical változata

Az Erkel Színház a napokban újabb rekordot döntött: az utóbbi évek legnézettebb magyar filmje, a Hogyan tudnék élni nélküled? című romantikus vígjáték zenés színpadi változatának előadásaira egyetlen nap alatt 46 ezer jegy kelt el.

Teljesen világos, hogy ennyi ember mire fizetett be. Arra, hogy élőben is láthassa a két generációs romantikus filmkomédia szereplőit (Ember Márkot, Törőcsik Franciskát, Brasch Bencét, Kirády Marcellt, Marics Petit), és hogy az örökzöld Demjén-slágereket hallgatva közös légtérbe és bulihangulatba kerüljön velük. Meg persze arra is, hogy Szente Vajk és társulata megfejelje még valami impozáns meglepetéssel a filmes élményt, ahogy ezt lassan már meg is szokja tőlük az Erkel Színház közönsége.

Aki a fentiekre számított a bemutató estéjén, nem is csalódott. A filmbeli Kuplung-együttes (Ember Márk, Marics Péter/Veréb Tamás, Kirády Marcell) a színház előtt zenélt élőben, és a nézők mindezt kivetítőn láthatták. A színpadon igazi retró Volkswagen Golffal és a Kuplung-zenekar leharcolt jajvörös Ladájával gurultak végig a színészek.

Máskor egy óriási focilabda gurult át a nézőtéren. A Balaton pedig élőben hullámzott a színpadon a szereplők feje fölött, és Ember Márk Törőcsik Franciskával úszkált is benne, hogy aztán a már a Hair című musicalből is ismert ellopott ruhás jelenet mindennél viccesebb változatát adják elő a Hattyúk tavát, annak is a férfiak által előadott nudisztikus változatát megidézve, és többek közt egy felfújható lila flamingót is hasznosítva.

A közönséggel közös éneklés és tánc ezúttal sem hiányzott a repertoárból, és a színes neonpálcikák, amelyekkel a sötétben világítottunk, mindenkiben megmozgatták az ámuló, csodákra éhes belső gyermeket.

Minden eddiginél látványosabb, mozgalmasabb és vidámabb táncjelenetek keretezték a filmből már ismert sírós-nevetős történetet. Valami olyanfajta felszabadult öröm, közös játék volt jelen ezekben a Túri Lajos Péter által készített koreográfiákban, ami egészen másfajta férfi-nő kapcsolatra utal, mint amihez a patriarchális korban szoktunk.

Ugyanezeket a más időket előlegezte meg az a jelenet is, amelyben Kata (Tóth Angelika) a hűtlen, folyton kamuzó, bár veszedelmesen sármos férfit, Gábort (Marics Peti) egyetlen csípőmozdulattal letaszította a mélybe a balatoni stégről, mint valami modern Közép-Európai Taigetoszról.

Eszter mai alakját Auksz Éva, Gergőét pedig Feke Pál formálta meg.

Csobot Adél Lili szerepében szintén hozzájárult a nagyon vidám hangulathoz.

De mindehhez az is kellett, hogy a Demjén-slágerek jól szóljanak. Jung Róbert (gitár), Szabolcsi Bence (basszusgitár), Köpönczei Dániel (zongora), Horváth József (dob) és a zenekar vezetője: Brandenburg Máté élőben adták elő a dalokat.

A Hogyan tudnék élni nélküled? című musical ezen a hétvégén is látható az Erkel Színházban.