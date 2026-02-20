Kultúra
Teltházzal megy a Hogyan tudnék élni nélküled? musical változata
Hullámzó Balaton és örökzöld Demjén-dalok az Erkel Színház színpadán
Teljesen világos, hogy ennyi ember mire fizetett be. Arra, hogy élőben is láthassa a két generációs romantikus filmkomédia szereplőit (Ember Márkot, Törőcsik Franciskát, Brasch Bencét, Kirády Marcellt, Marics Petit), és hogy az örökzöld Demjén-slágereket hallgatva közös légtérbe és bulihangulatba kerüljön velük. Meg persze arra is, hogy Szente Vajk és társulata megfejelje még valami impozáns meglepetéssel a filmes élményt, ahogy ezt lassan már meg is szokja tőlük az Erkel Színház közönsége.
Aki a fentiekre számított a bemutató estéjén, nem is csalódott. A filmbeli Kuplung-együttes (Ember Márk, Marics Péter/Veréb Tamás, Kirády Marcell) a színház előtt zenélt élőben, és a nézők mindezt kivetítőn láthatták. A színpadon igazi retró Volkswagen Golffal és a Kuplung-zenekar leharcolt jajvörös Ladájával gurultak végig a színészek.
Máskor egy óriási focilabda gurult át a nézőtéren. A Balaton pedig élőben hullámzott a színpadon a szereplők feje fölött, és Ember Márk Törőcsik Franciskával úszkált is benne, hogy aztán a már a Hair című musicalből is ismert ellopott ruhás jelenet mindennél viccesebb változatát adják elő a Hattyúk tavát, annak is a férfiak által előadott nudisztikus változatát megidézve, és többek közt egy felfújható lila flamingót is hasznosítva.
A közönséggel közös éneklés és tánc ezúttal sem hiányzott a repertoárból, és a színes neonpálcikák, amelyekkel a sötétben világítottunk, mindenkiben megmozgatták az ámuló, csodákra éhes belső gyermeket.
Minden eddiginél látványosabb, mozgalmasabb és vidámabb táncjelenetek keretezték a filmből már ismert sírós-nevetős történetet. Valami olyanfajta felszabadult öröm, közös játék volt jelen ezekben a Túri Lajos Péter által készített koreográfiákban, ami egészen másfajta férfi-nő kapcsolatra utal, mint amihez a patriarchális korban szoktunk.
Ugyanezeket a más időket előlegezte meg az a jelenet is, amelyben Kata (Tóth Angelika) a hűtlen, folyton kamuzó, bár veszedelmesen sármos férfit, Gábort (Marics Peti) egyetlen csípőmozdulattal letaszította a mélybe a balatoni stégről, mint valami modern Közép-Európai Taigetoszról.
Eszter mai alakját Auksz Éva, Gergőét pedig Feke Pál formálta meg.
Csobot Adél Lili szerepében szintén hozzájárult a nagyon vidám hangulathoz.
De mindehhez az is kellett, hogy a Demjén-slágerek jól szóljanak. Jung Róbert (gitár), Szabolcsi Bence (basszusgitár), Köpönczei Dániel (zongora), Horváth József (dob) és a zenekar vezetője: Brandenburg Máté élőben adták elő a dalokat.
A Hogyan tudnék élni nélküled? című musical ezen a hétvégén is látható az Erkel Színházban.