Rita Ora július végén a Budapest Parkban lép fel

Több fesztiválfellépés után első önálló magyarországi koncertjét adja Rita Ora. A világhírű brit énekes-dalszerző legnagyobb slágereivel érkezik július 29-én a Budapest Parkba – közölte a szervező Live Nation csütörtökön az MTI-vel.

A színésznőként és divatikonként is ismert Rita Ora világszerte mintegy tízmilliárd streamet ért el eddig, és több slágerlista-vezető dalt készített, köztük a How We Do (Party)-t, a R.I.P.-et és az I Will Never Let You Down-t.

Legutóbbi – sorrendben harmadik – stúdiólemeze You & I címen jelent meg 2023-ban és rögtön az első helyre kúszott a brit független albumok listáján. A mértékadó amerikai lap, a Rolling Stone „lenyűgöző szerelmes dalok gyűjteményeként” jellemezte az albumot, amelyen olyan slágerek szerepelnek, mint a Fatboy Slimmel előadott Praising You vagy a You Only Love Me.

Eddig tizenhárom száma szerepelt a brit Top 10-es listán, az elsők között kapta meg a BRIT Billion Award elismerést, miután dalaival átlépte az egymilliárdos lejátszást az Egyesült Királyságban.

Rita Ora Dua Lipához hasonlóan koszovói albán származású. Rita Sahatciu néven született Pristinában, és egyéves volt, amikor családja a délszláv háború elől Angliába menekült, ahol édesapja a könnyebb kiejthetőség érdekében Orára változtatta vezetéknevüket. Kezdetben a család pubjában énekelt, a nagyközönség először Craig David Awkward című dalában hallhatta őt 2007-ben.

2011-ben robbant be a köztudatba a Dj Fresh-sel közös Hot Right Now című slágerrel. Már első albumával, a 2012-ben kiadott Orával a toplisták élére került, az ezen szereplő R.I.P. című, szintén a listák élére került dalában Tinie Tempah működött közre. A második albumán, a 2018-ban megjelent Phoenix-en hallható Girls című számot Bebe Rexha, Charli XCX és Cardi B társaságában készítette, ennek klipjét már több mint 86 milliószor nézték meg szerte a világon. Dolgozott együtt mások mellett James Morrisonnal és Iggy Azaleával is.

A zene mellett a filmek, a televíziózás és a divat területén is meghatározó szereplő. 2024-ban Anna Lahey társaságában saját hajápolási márkát indított Typebea néven, előtte a Primarkkal együttműködve mutatta be első ruhakollekcióját. Szerepelt A szürke ötven árnyalata, a Pokémon – Pikachu, a detektív; a Kung Fu Panda: A sárkánylovag című filmben; valamint az Utódok: Vörös felemelkedése című tévésorozatban. Műsorvezető volt olyan tévéműsorokban, mint a Dick Clark's New Year's Rockin' Eve vagy az MTV European Music Awards, de zsűrizett az Álarcos énekes amerikai és brit változatában, a The Voice Australia műsorban pedig mentor volt.

A 35 éves Rita Ora korábban több magyarországi fesztiválon fellépett, így a Balaton Soundon (2018), az EFOTT-on (2019) és a SZIN-en (2023). Érdekesség, hogy az énekesnő már két magyarországi koncertjét lemondta: a Sziget-en 2017-ben egy díjátadó, a debreceni Campus fesztiválon 2024-ben betegség miatt nem adott koncertet.