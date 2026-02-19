Ki lesz az új James Bond?

A legendás filmsorozatot most Denis Villeneuve rendező fogja újragondolni. A film már évek óta készülőben van, és rengeteg férfi illetve női világsztár neve felmerült ennek kapcsán.

Az érkező Amazon MGM Studios James Bond-filmeket Denis Villeneuve fogja rendezni, aki eddig olyan mesterműveket alkotott, mint a Dűne, A szárnyas fejvadász 2049 és az Érkezés. Denis eddigi művei azt sejtetik, hogy a 007-es egy új, alternatív és izgalmas átdolgozását fogjuk majd látni a vásznon. A végleges stáb azonban még mai napig nincs meg. A verseny elképesztően nagy, hiszen egy ilyen nagy múltú franchise bárki karrierjét megdobhatja. A film valószínűleg csak 2028-ban érkezik, de még hivatalos információt erről még nem közöltek – írja a life.hu.

Jacob Elordi

2026 elején merült fel Jacob Elordi neve, amikor egy közös megbeszélésen látták Denisszel, a film rendezőjével és producerével. Nem csoda, hogy ezek után elindultak a találgatások, hiszen ő napjaink egyik legfelkapottabb színésze. Az Eufória-sorozat hozta meg számára az áttörést, azóta pedig szerepelt a Saltburnben, a Frankeinsteinben, és a nagy vihart kavart Üvöltő szelekben. Sokan azonban nem örülnek a felvetésnek, mivel Jacob ausztrál származású, James Bond pedig egy brit titkosügynök.

Callum Turner

Callum Turner a legnépszerűbb jelölt, legalábbis a rajongói szavazatok alapján. Ő Dua Lipa vőlegénye, aki nem mellesleg egy nagyon alulértékelt színész. Callum nemcsak elképesztően sármos, de szexi angol akcentusával tökéletes Bond lehetne. Pár napja a berlini filmfesztiválon feltették neki a kérdést, hogy igazak-e a James Bond-pletykák, amire ő csak elmosolyodott, és azt mondta, nem válaszol a kérdésre.

Tom Holland

Tom Holland is esélyes lehet a szerepre a pletykák szerint, azonban problémát okozhat, hogy az angol sztár már a Pókember-franchise arca. Ugyanakkor egy állítólagos bennfentes szerint 30 év alatti színészeket keresnek a szerepre, aki minimum 15 évig alakítaná a brit titkosügynököt, ennek a kívánalomnak megfelelne a híresség. Sokan mégsem tartják valószínűnek, hogy végül ő kapja a szerepet, ő ugyanis túlságosan aranyos egy ilyen komoly, nőcsábász karakter megformálásához.

Harris Dickinson

A 29 éves angol színész az elmúlt két évben vált igazán ismertté. A Babygirl című erotikus filmben láthattuk, milyen csábos is tud lenni. Ráadásul ő is érdeklődik a szerep iránt: egy podcastben Harris elmondta, érdekesnek találja a 007-es világát, és többre tartja a szuperhősös filmeknél. Harris állítólag a nagyobb esélyesek közé tartozik.

A legújabb híresztelések szerint a problematikus és megosztó Sydney Sweeney neve került a James Bond lány lista elejére. Amikor a szőke színésznőt arról kérdezték, hogy elvállalná-e szerepet a következőt mondta: „Ez a forgatókönyvtől függ. Szerintem James Bond szerepében jobban érezném magam.” Más belső híresztelések szerint azonban Florence Pugh, Ariana Grande és Emma Mackey neveit vettették fel az új Bond-lány szerepére.