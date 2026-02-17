Újabb támogatást kapnak a könyvtárak és a levéltárak

Idén újabb 175 millió forint pályázati támogatást biztosít a könyvtárak számára a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a levéltárakat pedig 80 millió forinttal támogatja – közölte kedden az M1 aktuális csatornán a tárca közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára.

Vincze Máté kiemelte: a könyvtárak elsődleges, hagyományos funkciója ugyan a könyvkölcsönzés, szerepük azonban az elmúlt években jelentősen átalakult. Ma már sokkal inkább közösségi terekként működnek, a kisebb településeken pedig a kultúra első számú kapuját jelentik. A könyvtári hálózat minden településen elérhető, könyvtári szolgáltatás mindenhol van, a támogatások célja pedig az, hogy az országosan meglévő gyűjtemények a legkisebb könyvtárakban is hozzáférhetők legyenek – hangsúlyozta.

Kitért arra is, hogy a kormány a levéltárak számára is újabb, 80 millió forintos pályázati forrást biztosít, amelyre március közepéig lehet jelentkezni. Vincze Máté szerint a levéltárak esetében kiemelt szempont a kutathatóság biztosítása, a történelmi emlékezet megőrzése és a kulturális tevékenység támogatása. Mint mondta, a levéltárak őrzik a múlt és a nemzeti identitás elsődleges forrásait, egy több mint ezeréves történelem eredeti dokumentumait.

Hozzátette: a támogatások lehetővé teszik a dokumentumok digitalizálását, fertőtlenítését, megfelelő tárolását és kategorizálását, így azok a kutatók és az érdeklődők számára kereshető formában válhatnak elérhetővé, anélkül hogy az eredeti iratokat használni kellene.

A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában emellett arról is szólt, hogy a pályázatok a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő honlapján érhetők el, minden közlevéltár és nyilvános magánlevéltár számára. A támogatás például digitalizálásra, informatikai fejlesztésre vagy értékes dokumentumok megmentésére fordítható.

Megjegyezte, hogy a könyvtárak számára néhány évvel ezelőtt mélypontot jelentett a digitális világ térnyerése, ugyanakkor a statisztikák szerint mára ismét növekszik a látogatottságuk és a könyvkölcsönzések száma. Ezt elsősorban a könyvtárosok odaadó munkájának tulajdonította. Mint mondta, a könyvtárak által kínált „énidő”, az olvasás, a közösségi programok és a kikapcsolódás egyre inkább felértékelődnek a digitális zajban, különösen azért, mert ezek a szolgáltatások ingyenesen vagy minimális belépőjegyért érhetők el.

Vincze Máté hangsúlyozta: a kormány célja az, hogy a háttérintézmények támogatásával a magyar kultúra gazdagsága minden településen hozzáférhető legyen, és a kistelepüléseken élők is ugyanolyan vagy hasonló kulturális szolgáltatásokhoz jussanak hozzá, mint a vármegyeközpontokban vagy Budapesten élők.

A helyettes államtitkár beszélt a nagyobb kulturális intézmények programjairól is. Elmondta, hogy a Szépművészeti Múzeum nagyszabású, elsősorban francia fókuszú évadra készül, amelynek keretében többek között Vasarely- és Gauguin-kiállítás is várható, valamint továbbra is látogatható a kínai agyagkatonákat bemutató tárlat. Emellett a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria a magyar alkotóművészek munkásságát is bemutatja nemzetközi összefüggésben.

A Magyar Nemzeti Múzeum január végén megnyílt, Attila hun királyról szóló kiállításával kapcsolatban Vincze Máté elmondta: a 13 ország 64 múzeumából érkezett mintegy 400 műtárgyat felvonultató tárlat kevesebb mint egy hónap alatt több mint 22 ezer látogatót vonzott.

A nemzetközi összefogással megvalósult kiállítás Attila történetét, mítoszát és kulturális hatását mutatja be, amely a magyar és a nemzetközi közönséget egyaránt élénken foglalkoztatja – hangsúlyozta a helyettes államtitkár.