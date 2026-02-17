Páros lábbal a bőség felé - így ünnepel a világ a Tűz Ló évében

Milliók ünneplik a mai napon a keleti kultúra egyik legfontosabb napját. Február 17-én tartják a kínai asztrológia szerint a holdújévet, amivel hihetetlen erők indulnak meg. Azonban ez a nap nemcsak erről, hanem az ünneplésről is szól. Mutatjuk a kínai újévről készült galériánkat!

Nem akármilyen nap a mai! Kelet-Ázsia-szerte ellepik az utcákat az ünneplők, hiszen holdújév van. A kínai újév hegyeket mozgat meg – legalábbis, ha spiritualitásról és asztrológiáról beszélünk. A holdnaptár szerint különleges nap a mai: a Sárkány évéből most nemcsak a Tűz-Ló évébe léptünk, hanem az első újholddal a holdújév is kezdetét veszi.

Miről szól a holdújév 2026-ban?

A holdújév nem csupán egyetlen nap, hanem egy több mint két héten át tartó, izgalmas eseménysorozat. Ahogy eddig minden évben, úgy most is milliókat vonz, hiszen a hagyomány szerint sokan térnek ilyenkor haza, hogy szeretteikkel közösen búcsúztassák el többek között a múltat, helyet adva ezzel a szerencsének és a bőségnek - ez a február tehát más.

A Tűz-Ló vágtája, a dinamika órái

A Tűz-Ló éve 2026-ban február 17-én veszi kezdetét. A tűz elem és a ló párosa ritka együtt, ám rendkívül dinamikus. A kínai asztrológia 12 éves ciklusaiban minden évet egy állatövi jegy és az öt elem ( a fa, a tűz, a föld, a fém és a víz) egyike határozza meg.

A ló

a szabadság,

a kalandvágy

és a haladás

szimbóluma.

Ezzel szemben a tűz

a szenvedély,

a kreativitás

és a gyorsaság energiája.

Évezredes hagyományok

A kínai holdújévkor a szokások nem kopnak, tisztelettel gyakorolják azokat. Az ünnep során tisztulás és befogadás történik – mind lelki, mind gyakorlati szinten. Az emberek hetekkel korábban nagytakarításba kezdenek az otthonukban, hogy kisöpörjék az előző év balszerencséjét. Ablakok, ajtók viselnek piros papírkívánságokat. A piros erős szín, és nagyon fontos jelentéssel bír ebben az időszakban: a boldogság, a gazdagság és a védelem színe - írja a Ripost.

Ahogy a Tűz Ló éve berobban, a világ egy kicsit megáll, hogy tisztelegjen a természet körforgása előtt. Ez az időszak emlékeztet minket arra, hogy bárhová is sodorjon az élet, a gyökerekhez való visszatérés és az újrakezdés lehetősége mindig adott.