Kultúra
Páros lábbal a bőség felé - így ünnepel a világ a Tűz Ló évében
Megkezdődött a kínai asztrológia legizgalmasabb éve
Nem akármilyen nap a mai! Kelet-Ázsia-szerte ellepik az utcákat az ünneplők, hiszen holdújév van. A kínai újév hegyeket mozgat meg – legalábbis, ha spiritualitásról és asztrológiáról beszélünk. A holdnaptár szerint különleges nap a mai: a Sárkány évéből most nemcsak a Tűz-Ló évébe léptünk, hanem az első újholddal a holdújév is kezdetét veszi.
Miről szól a holdújév 2026-ban?
A holdújév nem csupán egyetlen nap, hanem egy több mint két héten át tartó, izgalmas eseménysorozat. Ahogy eddig minden évben, úgy most is milliókat vonz, hiszen a hagyomány szerint sokan térnek ilyenkor haza, hogy szeretteikkel közösen búcsúztassák el többek között a múltat, helyet adva ezzel a szerencsének és a bőségnek - ez a február tehát más.
A Tűz-Ló vágtája, a dinamika órái
A Tűz-Ló éve 2026-ban február 17-én veszi kezdetét. A tűz elem és a ló párosa ritka együtt, ám rendkívül dinamikus. A kínai asztrológia 12 éves ciklusaiban minden évet egy állatövi jegy és az öt elem ( a fa, a tűz, a föld, a fém és a víz) egyike határozza meg.
A ló
- a szabadság,
- a kalandvágy
- és a haladás
szimbóluma.
Ezzel szemben a tűz
- a szenvedély,
- a kreativitás
- és a gyorsaság energiája.
Évezredes hagyományok
A kínai holdújévkor a szokások nem kopnak, tisztelettel gyakorolják azokat. Az ünnep során tisztulás és befogadás történik – mind lelki, mind gyakorlati szinten. Az emberek hetekkel korábban nagytakarításba kezdenek az otthonukban, hogy kisöpörjék az előző év balszerencséjét. Ablakok, ajtók viselnek piros papírkívánságokat. A piros erős szín, és nagyon fontos jelentéssel bír ebben az időszakban: a boldogság, a gazdagság és a védelem színe - írja a Ripost.
Ahogy a Tűz Ló éve berobban, a világ egy kicsit megáll, hogy tisztelegjen a természet körforgása előtt. Ez az időszak emlékeztet minket arra, hogy bárhová is sodorjon az élet, a gyökerekhez való visszatérés és az újrakezdés lehetősége mindig adott.