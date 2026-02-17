Novellaíró verseny a Magyar Széppróza Napján Balatonfüreden

Gálaműsorral, kötetbemutatóval és novellaíró versennyel ünnepli a Magyar Széppóza Napját a magyar Írószövetség Balatonfüreden február 18-án Jókai Mór születésnapján 18 órakor. Az Anna Grand Hotel dísztermében egyúttal lezárják a Jókai 200 emlékévet is.

Az esten ünnepi beszédet mond Hegedűs Barbara országgyűlési képviselő. A novellaíró verseny három résztvevője Horváth László Imre, Reke Balázs és Zsidó Ferenc lesz.

Míg a Bordó Sárkány együttes szórakoztatja az egybegyűlteket, a három író az általa véletlenszerűen kihúzott témáról novellát, amelyet szakmai zsűri birál el, és Lázár Balázs valamint Tallián Mariann színművészek adnak elő.

Ez alkalomml mutatják be Az év novellái 2026 című antológiát is, amelynek anyagát Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke szerkesztette a 2025-ben a Kárpát-medencei magyar nyelvű folyóiratokban megjelent írásokból válogatva.

Az est műsorvezetője Völgyi-Tóth Zsuzsa.

A Magyar Széppróza napi estre minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.

