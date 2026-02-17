Kultúra
Képzeletszínházi jótékonysági est a Világom Alapítvány javára
Különleges színházi és zenei élmény a Budapest Music Centerben
Az est célja túlmutat egy kulturális programon: a szervezők szeretnék felhívni a figyelmet a fogyatékossággal élő emberek társadalmi integrációjának fontosságára, valamint arra, hogy a készülő otthon létrehozása közös ügyünk, egy befogadóbb jövőbe való felelős befektetés.
Színház és zene harmonikus találkozása
Az este különleges atmoszféráját az adja, hogy a jelenetek között élő zongorajáték csendül fel Fejérvári Zoltán előadásában. A produkció így a színház és a zeneművészet bensőséges találkozásává válik, ahol a próza és a muzsika egymást erősítve teremtenek érzelmi mélységet.
A „A nő, ha elmúlt negyven…” című előadás fanyar humorral, mégis érzékenyen világít rá a mindennapi emberi játszmákra. Az alkotók ígérete szerint a közönség egyszerre számíthat felszabadító nevetésre és elgondolkodtató pillanatokra – valódi „nevetőizom-tréningre”, amely finoman önreflexióra is hív.
Közreműködők
Az est fellépői és alkotói:
-
Dobra Mara – színésznő
-
Fejérvári Zoltán – zongoraművész
-
Horváth Lili – Jászai Mari-díjas színésznő
-
Inotay Ákos – színész
-
Mantz László – műsorvezető
-
Sztojcseva Eszter – az alapítvány elnöke
-
Tollár Mónika – produkciós vezető, rendező
-
Urbanovits Krisztina – színésznő
Jegyfoglalás és támogatás
Jegyfoglalás és támogatói adományozás kizárólag online lehetséges az alábbi űrlapon keresztül:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8Trhq0dWwA9EnW_h9Ym8ZsUgk7f8aoml4ILv5R0Y6S6XJVQ/viewform