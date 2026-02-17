Képzeletszínházi jótékonysági est a Világom Alapítvány javára

Március 24-én, 19 órától különleges képzeletszínházi esttel várják az érdeklődőket a Budapest Music Center falai között. Az esemény teljes bevételét a Világom Alapítvány épülő lakóotthonának támogatására fordítják, amely nyolc autizmussal élő fiatal számára teremt majd hosszú távú biztonságot, stabilitást és szeretetteljes gondoskodást.

Az est célja túlmutat egy kulturális programon: a szervezők szeretnék felhívni a figyelmet a fogyatékossággal élő emberek társadalmi integrációjának fontosságára, valamint arra, hogy a készülő otthon létrehozása közös ügyünk, egy befogadóbb jövőbe való felelős befektetés.

Színház és zene harmonikus találkozása

Az este különleges atmoszféráját az adja, hogy a jelenetek között élő zongorajáték csendül fel Fejérvári Zoltán előadásában. A produkció így a színház és a zeneművészet bensőséges találkozásává válik, ahol a próza és a muzsika egymást erősítve teremtenek érzelmi mélységet.

A „A nő, ha elmúlt negyven…” című előadás fanyar humorral, mégis érzékenyen világít rá a mindennapi emberi játszmákra. Az alkotók ígérete szerint a közönség egyszerre számíthat felszabadító nevetésre és elgondolkodtató pillanatokra – valódi „nevetőizom-tréningre”, amely finoman önreflexióra is hív.

Közreműködők

Az est fellépői és alkotói:

Dobra Mara – színésznő

Fejérvári Zoltán – zongoraművész

Horváth Lili – Jászai Mari-díjas színésznő

Inotay Ákos – színész

Mantz László – műsorvezető

Sztojcseva Eszter – az alapítvány elnöke

Tollár Mónika – produkciós vezető, rendező

Urbanovits Krisztina – színésznő

Jegyfoglalás és támogatás

Jegyfoglalás és támogatói adományozás kizárólag online lehetséges az alábbi űrlapon keresztül:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8Trhq0dWwA9EnW_h9Ym8ZsUgk7f8aoml4ILv5R0Y6S6XJVQ/viewform