Díjkiosztóval zárult a Jókai 200-programsorozat

Több mint 220 pályamunka érkezett a Kertész Imre Intézet Jókai 200 – Jókai, a legmagyarabb író elnevezésű művészeti pályázataira, amelyek ünnepélyes díjátadóját hétfőn tartották az intézet székházában - közölték a szervezők az MTI-vel hétfőn.

A Jókai-emlékév alkalmából meghirdetett filmes, képzőművészeti, valamint színmű és drámaíró pályázatok eredményhirdetésén részt vett Schmidt Mária, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány főigazgatója

A Jókai-emlékév alkalmából meghirdetett filmes, képzőművészeti, valamint színmű és drámaíró pályázatok eredményhirdetésén Schmidt Mária, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány főigazgatója a közlemény szerint köszöntőjében egyebek mellett azt hangsúlyozta: " A legmagyarabb író" mottóval indult emlékév eseményei azt bizonyítják, hogy Magyarország, igaz, kicsit másként, de ma is Jókaié. "Jókai velünk él. Újra és újra rácsodálkozunk, újra divatba jön időről időre. Mert Jókaitól két évszázada tanulunk valami olyat magunkról amit mástól nem" - emelte ki.

Závogyán Magdolna, Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális államtitkára köszöntőjében arról beszélt, hogy az emlékévvel azt a célt tűzték ki, hogy a nagy író-polihisztor-hazafi munkássága új áramlást indítson el a kulturális ágazat egészében, a közösségek életében és az oktatásban. Mint mondta, ez meg is valósult, a programfolyam, a pályázatok "pezsdítően hatottak a kulturális élet egészére, ráirányították a figyelmet a kortárs alkotókra, értékteremtést generáltak és az újra-értelmezés bátorságát alapvető erénnyé tették".

Az eseményen elhangzott: a legnagyobb érdeklődés a képzőművészeti kategóriát övezte, ahol a 120 beérkezett alkotás harmadát 30 év alatti fiatalok jegyezték.

A 2025 márciusában elsőként meghirdetett három filmes pályázatra csaknem 70 pályamű érkezett be. Az elbíráló szakmai zsűrit a Nemzeti Filmintézet állította össze.

A forgatókönyvírói kategóriát Gyimesi Domonkos nyerte Hétköznapok című munkájával, míg a fikciós televíziós sorozatok között Dombrovszky Linda és Zentkó Felícia Jókai és a menyegzői szökevények című pályamunkája nyerte el az első díjat. A televíziós dokumentumfilm-sorozatok mezőnyében Várkonyi Gábor Rólunk szól a mese című pályamunkája bizonyult a legjobbnak. A nyertes szerzők a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.-hez, valamint a Duna Médiaszolgáltató Zrt.-hez nyújthatnak be további pályázatot a forgatókönyvek megvalósítására - áll a közleményben.

A dokumentum szerint nagy sikerrel zárultak a Kertész Imre Intézet Jókai 200 – A legmagyarabb író címmel meghirdetett képzőművészeti, valamint dráma- és színműíró pályázatai is, amelyre 120 képzőművészeti, valamint csaknem 40 irodalmi pályamű érkezett be. A pályamunkákat a Szépművészeti Múzeum, valamint a Nemzeti Színház szakértő munkatársaiból álló zsűri értékelte.

A képzőművészeti kategória első helyezettje Gábor Imre lett, aki egy különleges italosdoboz-karc technikával készült dagerrotípia-sorozattal nyerte el a zsűri tetszését. Az irodalmi szekcióban a szakmai bizottság első díjat nem osztott ki, azonban megosztott második helyezést kapott Kutszegi Csaba Párbaj Istennel és Elmer István Megmozdul a föld című pályamunkája. Az ifjúsági különdíjat képzőművészetben Kőházi Kis Boróka, a drámaírók között pedig Laczó Magdolna vehette át.

Az intézet tájékoztatása szerint az emlékév számos kísérőprogrammal tette élővé az író örökségét: Megjelent a Jókai harmincháromszor című gyűjteményes kötet, amely az író sokszínű életútját mutatja be. Elindult a Mindenhol Jókai! interaktív térkép a 200jokai.hu oldalon, valamint Jókai, a legmagyarabb író címmel 25 részes ismeretterjesztő videósorozat készült Ugron Zsolna művészeti igazgató tolmácsolásában. A kisfilmek a Kertész Imre Intézet honlapjáról elérhetők 200jokai.hu oldalon, valamint az Intézet közösségimédia-felületein tekinthetőek meg, emellett az MTVA is műsorára tűzte a filmalkotásokat a Jókai 200 emlékévben.

A MÁV-val együttműködésben felavatott, Jókai arcképével díszített emlékmozdony már több mint 40 ezer kilométert tett meg a hazai vasútvonalakon. A legmagyarabb író címmel művelődéstörténeti kvízzel egybekötött programsorozat indult a Scruton VP-ben. Emellett művészi falfestésekkel idézték meg az írófejedelem alakját Budapesten és a vidéki nagyvárosokban, 2026 januárjában pedig egy hónapon keresztül Jókai Mórt népszerűsítő óriásplakátokat és citylightokat helyeztek ki több vidéki nagyvárosban.

A Kertész Imre Intézet közleménye hangsúlyozza, hogy a pályázatok és programok elsődleges célja Jókai Mór sokszínű életművének modern, a fiatalabb generációk számára is vonzó bemutatása volt.