Március 11-én búcsúztatják Vásáry Tamást

Március 11-én 15 órakor búcsúztatják Vásáry Tamás Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművészt, karmestert a Fiumei Úti Sírkertben a Református Egyház szertartása szerint – közölte a Magyar Művészeti Akadémia hétfőn az MTI-vel.

Vásáry Tamást a Magyar Művészeti Akadémia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), a Magyar Rádió Művészeti Együttesei, a Zeneakadémia, Újbuda Önkormányzata, Debrecen MJV Önkormányzata, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a saját halottjának tekinti.

Vásáry Tamás Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész, karmester, a nemzet művésze, a Szent István Rend birtokosa, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja február 5-én, életének 93. évében hunyt el.