Különleges kottakéziratokat tesz közzé az Országos Széchényi Könyvtár

A könyvtár közleménye szerint hétfőn tették hozzáférhetővé zenei gyűjteményük különleges darabjait, tisztelegve a kétszeres Kossuth- és háromszoros Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, zongoraművész és pedagógus, a hazai és a nemzetközi zenei élet megkerülhetetlen alakja előtt.

A közleményben felidézték, hogy az 1926. február 19-én született Kurtág György a huszadik századi magyar zenepedagógia meghatározó mesterei – Kadosa Pál, Veress Sándor, Farkas Ferenc és Weiner Leó – osztályában formálta művészi látásmódját.

Hosszú és tartalmas életművének dokumentumait a komponista a Paul Sacher Stiftung gondozására bízta, bízza a mai napig. Ennek ellenére az OSZK Színháztörténeti és Zeneműtárának zenei gyűjteménye kivételes helyzetben van: a szerző két kéziratát, valamint legelső számozott művének saját kezű bejegyzéseit tartalmazó példányát őrzi. Ezeket az ünnepi alkalomhoz kapcsolódva az OSZK Copia elnevezésű tartalomszolgáltatási felületén tette közzé.

A gyűjtemény egyik kiemelkedő darabja Kurtág 1959-es, op. 1-es Vonósnégyesének partitúrája (Ms. mus. 12.773), amely 2002-ben vételi úton került az OSZK állományába. A másoló által készített, ám Kurtág autográf címlapjával és saját kezű korrekcióival ellátott kézirat unikális értéket képvisel, mivel az alkotó által egy adott időszakban hitelesített változatnak tekinthető.

Az op. 11-es 4 dal Pilinszky János verseire (Ms. mus. 6060) kéziratos partitúráját a szerző maga adományozta a nemzeti könyvtárnak 1976-ban, ötven évvel ezelőtt. A kézirat különlegességét a számos javítás és ragasztás adja: a szerző által utólagosan fizikailag beillesztett korrekciók, valamint az alattuk rejtőző korábbi változatok a digitalizálás során váltak láthatóvá, és a most közzétett felületen ezek egyaránt tanulmányozhatók.

A harmadik tétel 2025-ben került elő Kurtág egykori zeneszerzés-tanára, Farkas Ferenc hagyatékából. Az 1992 márciusára datált kézirat a ...Még az édes méz is... című kompozíciót (Ms. mus. 18.182) tartalmazza, mesterének szóló ajánlással: „a nehéz napokban szeretettel / Farkas Ferencnek.”

A mű mellékleteként – feltehetően Farkas későbbi csatolásaként – egy korábbi, Farkas Ferencnek címzett Kurtág-levél is fennmaradt. Az 1973-as válaszlevélben a szerző köszönetet mondott mesterének. „Köszönöm soraidat, és köszönöm azt, ahogy a szakmát vezetéseddel megtanulhattam” – írta. A Farkas-hagyatékban őrzött Kurtág-mű a nyomtatásban is megjelent Játékok hatodik füzetének 27. darabja.

A centenáriumi közzététel egyszerre kínál tudományos értékű forrásokat és nyit új távlatokat Kurtág György életművének megismeréséhez – áll a közleményben.